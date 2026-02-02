La dificultad de reparar la fuente de la plaza de Azcárraga, en A Coruña: se necesita un artesano de un oficio "casi desaparecido"

En noviembre, un joven se subió a la estatua de la fuente del Deseo, en la plaza de Azcárraga de la Ciudad Vieja, y la derribó. Él acabó en la UCI y la escultura --elaborada en Francia en el siglo XIX--, de una mujer alzando una antorcha que representa al Deseo, sufrió daños que todavía tienen que ser reparados. Según una respuesta del Gobierno local a una pregunta escrita del PP, se está realizando la «valoración económica» de la restauración, que se le reclamará al joven que causó los daños. Pero la lámpara de vidrio fundido que representa la antorcha está vinculada «a una práctica profesional hoy casi desaparecida».

El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la Real Fábrica de Vidrio de La Granja y, de acuerdo con la respuesta al PP, está esperando a que esta le dé una valoración técnica y económica de la actuación. El Concello no ofrece plazos concretos para la reparación, y señala que contactará con la Xunta, que tiene un departamento de Patrimonio Cultural competente en elementos protegidos como la fuente. Las dos administraciones determinarán cuál será «el momento más adecuado para la restauración», teniendo en cuenta que el Concello ya planea un proyecto de conservación integral para el conjunto de la plaza.

El PP también preguntó acerca de las revisiones del estado de la fuente, y el Gobierno local indica que «la última vez que se trabajó» en ella fue el 28 de noviembre, dos días antes de que se produjese el accidente. Fue dentro de las «continuas visitas» a la plaza en los últimos meses para preparar su reforma, tanto de técnicos municipales como de otros profesionales contratados, desde arquitectos a especialistas en conservación de bienes culturales.

En cuanto a las labores de mantenimiento, «todos los días hacemos un recorrido con una inspección visual y retirada de sólidos de casi todas las fuentes». Si bien no se hacen pruebas de carga, en la fuente «no detectamos nada reseñable que nos alertase» de problemas.

Noticias relacionadas

La restauración de la plaza de Azcárraga se incluyó en una petición de ayudas al Estado, en la que el Concello solicitó dos millones de euros para realizar reformas en la Ciudad Vieja. Aunque A Coruña quedó fuera del listado final de ganadores, el Gobierno central rescató el proyecto mediante una ayuda directa. Las actuaciones incluyen 200.000 euros municipales, y la reforma de la plaza de Azcárraga, según la propuesta presentada por el Concello, suma una inversión de unos 526.000 euros. La última gran remodelación de la plaza fue en 1896, cuando precisamente se reubicó la fuente del Deseo.