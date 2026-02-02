¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 2 de febrero

Exposición en el Ágora

Hasta el próximo 13 de febrero se podrá disfrutar de la exposición Caras amigas, una muestra que hace dialogar las obras de las pintoras Isabel Soutullo y Maribel Castiñeira.

Centro Ágora | Av. Gramela, 17

Un documental sobre Xosé Velo

19.00 horas | Expediente Velo es un documental sobre Xosé Velo, famoso por fundar en el exilio el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, una organización terrorista contra las dictaduras.

Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1

Presentación de una novela histórica

19.00 horas | La biblioteca del Fórum Metropolitano acoge la presentación de una novela histórica sobre la hermana pequeña de Cleopatra, que llegó a reinar como Arsínoe IV.

