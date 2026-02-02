Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aplazado el inicio de la huelga de autobusesFichajes Dépor: última hora sobre RikiEl Belén monumental de LiánsRadiografía de la droga en A Coruña
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 2 de febrero

Consulta aquí la programación cultural y de ocio de la ciudad, con planes para todos los públicos

Biblioteca del Ágora. | // VÍCTOR ECHAVE

Biblioteca del Ágora. | // VÍCTOR ECHAVE / A. C.

RAC

Exposición en el Ágora

Hasta el próximo 13 de febrero se podrá disfrutar de la exposición Caras amigas, una muestra que hace dialogar las obras de las pintoras Isabel Soutullo y Maribel Castiñeira.

Centro Ágora | Av. Gramela, 17

Un documental sobre Xosé Velo

19.00 horas | Expediente Velo es un documental sobre Xosé Velo, famoso por fundar en el exilio el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, una organización terrorista contra las dictaduras.

Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1

Presentación de una novela histórica

19.00 horas | La biblioteca del Fórum Metropolitano acoge la presentación de una novela histórica sobre la hermana pequeña de Cleopatra, que llegó a reinar como Arsínoe IV.

Noticias relacionadas

Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1

TEMAS

  1. El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
  2. El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
  3. Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
  4. La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español
  5. Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
  6. La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
  7. En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
  8. Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 2 de febrero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 2 de febrero

El tiempo en A Coruña: la previsión de la Aemet para la primera semana de febrero

El tiempo en A Coruña: la previsión de la Aemet para la primera semana de febrero

La Audiencia de A Coruña condena a un traficante a 15 meses de cárcel por comerciar con droga en O Ventorrillo

La Audiencia de A Coruña condena a un traficante a 15 meses de cárcel por comerciar con droga en O Ventorrillo

La lonja y la Cofradía de A Coruña piden levantar el veto de la cigala litoral: «No hay donde se derrumbó el vertedero de Bens, pero sí más al norte»

La lonja y la Cofradía de A Coruña piden levantar el veto de la cigala litoral: «No hay donde se derrumbó el vertedero de Bens, pero sí más al norte»

La Audiencia Provincial condena a un coruñés por controlar el móvil de su pareja y arrancarle el ‘piercing’ de la boca de un puñetazo

La Audiencia Provincial condena a un coruñés por controlar el móvil de su pareja y arrancarle el ‘piercing’ de la boca de un puñetazo

A artista coruñesa hydn leva o galego ó pop dos 2000: "É o tipo de cousa que me gustaría ter escoitado cando era pequena"

A artista coruñesa hydn leva o galego ó pop dos 2000: "É o tipo de cousa que me gustaría ter escoitado cando era pequena"

Radiografía de la droga en A Coruña: los puntos de venta se multiplican y solo hay agentes para investigar el 10%

Radiografía de la droga en A Coruña: los puntos de venta se multiplican y solo hay agentes para investigar el 10%

Los cortes de tráfico empiezan este lunes por la noche en Alfonso Molina y se podrán prolongar hasta el viernes: estos son los desvíos

Los cortes de tráfico empiezan este lunes por la noche en Alfonso Molina y se podrán prolongar hasta el viernes: estos son los desvíos
Tracking Pixel Contents