La lonja y la Cofradía de A Coruña piden levantar el veto de la cigala litoral: «No hay donde se derrumbó el vertedero de Bens, pero sí más al norte»

El 10 de septiembre de 1996, 200.000 toneladas de basura se derrumbaron desde el vertedero de Bens sobre O Portiño, matando a un hombre. Treinta años después, la captura de la cigala litoral está prohibida en la costa gallega, y el presidente de la lonja de A Coruña, Juan Carlos Corrás, indica que ambos hechos están relacionados y pide, al igual que la Cofradía de Pescadores de la ciudad, que se levante el veto que pesa sobre la especie desde 2017 y que, según señaló a este diario el Ministerio de Pesca, se mantiene porque así lo recomiendan los estudios científicos. «Se supone que hay una zona que tiene que producir y no produce, la que se vio afectada por la caída de Bens», señala Corrás.

Para el responsable de la lonja, esto afectó a la producción de las «especies más delicadas» ante este tipo de situaciones, las que tienen limitaciones para desplazarse: cigalas, nécoras o cangrejos, pues los fondos en los que viven «han quedado taponados». Pero el presidente de la lonja ve con «incredulidad» que esto lleve al cierre total de las capturas y que no se pueda explotar el recurso, pues se encuentra en otras zonas, más «al norte», y se podría trabajar en ellas. Corrás reclama también que aumente la cuota de captura de la caballa: en años pasados se descargaron miles de toneladas en la lonja coruñesa, en 2025 fueron unas 700 y este año «no sé si llegaremos a las 200».

En «la misma línea» que Corrás se posiciona el patrón mayor de la Cofradía de A Coruña, Javier Mariñas, que cree que«realmente hay zonas y bancos suficientes para pescar esta especie». Según Mariñas, la prohibición se mantiene «por normativa europea, como tantas otras», y entre los cofrades coruñeses «tenemos barcos que sí andaban en la cigala, aunque suelen ser barcos de arrastre, algún cerquero...»

Desde la Consellería do Mar indican que la zona «se mantiene cerrada debido a las campañas e informes científicos del Instituto Español de Oceanografía», e indican que la decisión queda «fuera de nuestras aguas competenciales» y corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este no se pronuncia sobre el impacto de Bens, pero indica que la recomendación del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) indica que la población de cigala «se sigue manteniendo por debajo de los límites de conservación». Y, por tanto, «considera que no debe haber capturas de cigala en estas zonas», indica el Ministerio, que señala que tiene un «fuerte compromiso con el sector y la recuperación de esta pesquería», con campañas de investigación sobre la especie y una ampliación de zonas en las que se estudia en los últimos años.

Residuos en las aguas

El Instituto Español de Oceanografía puso en marcha en 2023 una investigación para determinar, precisamente, la presencia de microplásticos en la costa de Bens y evaluar el impacto ambiental que supuso el derrumbe del vertedero. Según indicó entonces Rubén Ayuso, instructor de Buceo Galicia y organizador de varias jornadas de concienciación para limpiar las aguas de la ciudad, en la zona no se encuentran «grandes montones de basura».

Cerca de O Portiño se encuentra la playa de Bens, y el cofundador de la iniciativa WeSustainability, Óscar Vales, declaró a este diario que se trata del «trastero de la ciudad».