Médicos de Urgencias se concentran en el Hospital de A Coruña para pedir mejoras laborales pendientes desde 2024
Urgenciólogos de toda Galicia denuncian sobrecarga asistencial, precariedad y la falta de negociación por parte de Sanidade
Médicos de los servicios de Urgencias de Galicia se han concentrado este mediodía a las puertas de distintos hospitales de la comunidad, entre ellos el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), para exigir mejoras en sus condiciones laborales y denunciar la falta de voluntad negociadora de la Xunta, a través de la Consellería de Sanidade.
Los urgenciólogos recuerdan que, desde enero de 2024, vienen reclamando al Ejecutivo gallego que negocie y actualice el convenio que regula sus condiciones laborales, sin que hasta el momento se hayan producido avances significativos.
Insisten en que desarrollan su trabajo en condiciones de sobrecarga asistencial y precariedad
Los profesionales insisten en que desarrollan su trabajo en condiciones de sobrecarga asistencial y precariedad, con normas laborales que no se han actualizado desde el año 2007.
Reivindicaciones
Entre sus principales reivindicaciones, destacan la exención de guardias de 24 horas para médicos mayores de 55 años; que las labores de investigación, docencia y formación continuada computen dentro de la jornada laboral; y una actualización salarial acorde a la responsabilidad y carga de trabajo.
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero
- En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»