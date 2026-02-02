Radiografía de la droga en A Coruña: los puntos de venta se multiplican y solo hay agentes para investigar el 10%

La Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en A Coruña acaba de dar un golpe al narcotráfico. En colaboración con las unidades de Pontevedra y Vigo, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, descubrió una trama de estupefacientes que operaba desde una tienda de zapatillas y ropa deportiva de alta gama en la calle Emilia Pardo Bazán, detuvo a ocho personas, realizó una docena de entradas y registros en A Coruña, Arteixo, Ferrol y Pontevedra e intervino droga, armas y kilos de droga. Pero, pese a esta victoria, según explican fuentes de los sindicatos de la Policía Nacional, los agentes se están viendo desbordados en la lucha contra el menudeo, con una afluencia creciente de droga, más barata para el traficante, que prolifera en calles y pisos sin que haya personal suficiente para atender al 90% de denuncias.

A los policías del grupo de Estupefacientes de A Coruña, que combate el menudeo, les llegan «cerca de 100 informaciones de puntos de venta al año», indican fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) pero «no pueden investigar más que un 10% como máximo». Las operaciones son «largas y complejas», y la falta de personal impide seguir todas las pistas, indica el sindicato, que reclama ampliar la plantilla dedicada a la lucha contra la droga a, «como mínimo, el doble o el triple de personal».

Este diario se puso en contacto con la Policía Nacional para obtener su versión sobre la situación del combate contra el tráfico de estupefacientes, si bien el cuerpo prefirió no realizar declaraciones. Pero, de acuerdo con fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP), la droga es la lucha «más difícil» del 091 en la actualidad, y más abundante y barata para los traficantes. «Hace 17 o 18 años el kilogramo de cocaína en destino, en ya en España, tenía un valor de entre 30.000 y 33.000 euros», mientras que ahora ronda los 15.000. En el menudeo, esto es, lo que se vende en la calle, se siguen pagando unos 60 euros el gramo. «El mercado está inundado» señala el CEP, y «el negocio para el narcotraficante de la escala intermedia es redondo».

En lo referente a la heroína, la droga que azotó España a finales del siglo pasado, «estamos también viendo la vuelta a nuestras calles, con su consumo en edades poco más que adolescentes o en clases sociales antes no vistas, y también a precios muy bajos». Los puntos de venta, señala el CEP, están proliferando en las urbes gallegas, y también en A Coruña.

En el SUP también ven un aumento de droga en las calles coruñesas. «Los mismos que traficaban antes ahora trafican con mucha más cantidad», explica el sindicato, y, además de los nacionales, están aumentando los extranjeros que se dedican a este tipo de delitos, que en ocasiones se ven repartiendo la droga en patinete, sin que, insisten, haya «personal de investigación para el menudeo».

El problema, según explica la CEP, tiene que ver tanto con la falta de personal como con las condiciones en las que trabaja. Hay «falta de medios humanos y materiales en la Policía para combatir la lacra de la droga», y el 091 tiene ahora menos agentes en las Udyco de Galicia que hace quince años, según el sindicato. Los policías de estas unidades trabajan «de forma incansable para intentar dar una respuesta rápida y eficaz ante el crimen organizado», pero existe una «falta de reconocimiento» que hace que las nuevas generaciones de agentes «no quieran formar parte de este tipo de grupos de investigación». Su labor, señala la CEP, es «muy esclava», con problemas para conciliar la vida laboral y familiar y «sin horarios, sin recompensa económica».

El SUP, que ha insistido reiteradamente en que se aumente el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional en A Coruña, puntualiza que el tráfico de drogas «no es prioritario» para el Ministerio del Interior. En otros delitos hay víctimas que protestan, pero en el tráfico de drogas «no existen denuncias», por lo que el crimen puede aumentar sin que se vea en las estadísticas. De acuerdo con los datos más actualizados del Estado, en los nueve primeros meses de 2025 se registraron apenas 36 posibles delitos de tráfico de drogas en el municipio de A Coruña, menos de una a la semana: una cantidad muy inferior a la que, presumiblemente, existe. El año anterior, en el mismo periodo, fueron tan solo 31.

Cambios de la ley

Además del aumento de personal y medios, el CEP reclama un «cambio legislativo que permita que los narcotraficantes entren en prisión». Para el sindicato, la lucha contra la droga precisa de constituir juzgados especializados en la materia y en el blanqueo de capitales.

De acuerdo con el sindicato, recientemente se detuvo a una persona en Galicia con más de medio kilo de heroína y «no entró en prisión provisional». «No es posible que con lo que cuenta detenerlos no entren en prisión en muchas ocasiones», señala la Confederación Española de Policía, que señala que los estupefacientes son «el motor principal de los delitos graves como son el crimen organizado, terrorismo, trata de seres humanos y tráfico de armas, y en Galicia si no se le pone coto la cosa se va a poner muy mal».