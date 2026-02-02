El tiempo en A Coruña: la previsión de la Aemet para la primera semana de febrero

La lluvia seguirá siendo protagonista en A Coruña en este inicio de febrero. Ni las precipitaciones ni las alertas en el litoral que han marcado enero --con sucesivos avisos por viento, lluvia y oleaje casi desde el mismo arranque del año-- desaparecen por ahora de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para estos primeros compases del mes del Carnaval así que los coruñeses arrancan la primera hoja del calendario de 2026 sin soltar el paraguas. Las borrascas de las últimas semanas dan paso a nuevos frentes de bajas presiones que volverán a dejar chubascos y avisos meteorológicos en el litoral coruñés durante esta primera semana de enero. A continuación detallamos la predicción de la Aemet para los próximos días en A Coruña.

Hoy lunes, día 2, tenemos por delante una jornada con precipitaciones de carácter tormentoso y con temperaturas que oscilarán entre los 8 ó 9 grados de mínima y los 14 de máxima. En A Coruña no lloverá de forma continuada pero sí se esperan chubascos para empezar el día --entre las 09.00 y las 10.00h--, a primera hora de la tarde --sobre las 14.00h-- y de nuevo a media tarde, alrededor de las 18.00h. En la costa hay alerta naranja por olas de hasta 6 metros y rachas de viento que pueden superar los 60 km/h o incluso los 70 km/h.

El tiempo en A Coruña, al detalle

Mañana martes, día 3, también será un día con lluvias de carácter tormentoso repartidas a lo largo de la jornada en A Coruña. Meteogalicia no descarta la apertura de algunos claros durante la segunda mitad del día. Los termómetros se mantendrán entre los 8 grados de mínima y los 12 de máxima. En el litoral se mantiene el aviso naranja por olas y viento.

Para el miércoles día 4 tanto Aemet como Meteogalicia aguardan una jornada marcada de nuevo por las precipitaciones. La principal novedad para A Coruña es que las temperaturas se recuperan hasta alcanzar máxima de 16 grados. La alerta en el litoral coruñés baja a nivel amarillo, con olas de entre 4 y 5 metros y rachas de viento máximas de 60 km/h.

Sin cambios a la vista

Y para la segunda mitad de la semana no se esperan cambios signiticativos. Tanto la Aemet como Meteogalicia pronostican lluvias por la influencia de los centros de bajas presiones que ejercerán influencia sobre el tiempo no solo en Galicia sino en el conjunto de la península Ibérica.

