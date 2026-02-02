Esta torre tendrá el andamio de obra más elevado de A Coruña

O Castrillón es de los barrios más elevados de A Coruña además de ser uno de los más próximos al mar. Sus elevadas cuestas son parte una de las características más reconocidas de este vecindario situado entre Monelos y Os Castros.

Esto hace, que cualquier edificio alto de esta zona sobresalga por encima del resto de la ciudad. Desde aquí también pueden observarse panorámicas que desde otros puntos de A Coruña son difíciles de contemplar.

Construcción de la torre O Montiño en 1971 / LOC

Rehabilitación

Ahora, uno de los edificios más emblemáticos y con más historia del barrio va a tener una segunda vida. Tras años con una red de seguridad, los obreros han comenzado a instalar el andamiaje alrededor de esta histórica torre para proceder a su rehabilitación.

Esta torre fue construida en el año 1971 como torre de telecomunicaciones de O Montiño, proyectada por Severino González, que se eleva sobre todos los edificios de su entorno. Está situada en la esquina de las calles Cerca y Jacinto Benavente.

Sede de Telefónica

Tras la reorganización de la actividad en A Coruña de la empresa Telefónica, ya hoy en día solo dispone de personal en dos de los edificios de los que disponía en la ciudad, en la central de la calle San Vicente de Paúl, en el barrio de Monte Alto, y en esta de O Castrillón. Esta última apunta a ser su única sede coruñesa.

Noticias relacionadas

La elevación de este barrio y la gran altura de este edificio, que se estima en 62 metros, hace que el andamio que se está instalando en ella vaya a ser uno de los más altos de A Coruña en estos momentos.