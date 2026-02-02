Yandel llevará su espectáculo 'Sinfónico' al Coliseum de A Coruña el 12 de julio
Las entradas salen a la venta este martes 3 de febrero
La leyenda del reggaeton Yandel aterrizará en el Coliseum de A Coruña el próximo 12 de julio. Será la única parada gallega en su gira en solitario con el show Sinfónico.
Las entradas saldrán a la venta este martes 3 de febrero, a través de las plataformas ATaquilla y Ticketmaster a partir de las 12:00 horas y con un precio de salida que va desde los 45 euros hasta los 130 euros más gastos de gestión.
El artista puertorriqueño es historia viva de la música desde hace más de 20 años y uno de los máximos exponentes del género musical más importante del siglo XXI: el reggaeton. Acaba de hacer dos sold out en el Movistar Arena de Madrid y en A Coruña reivindicará nuevamente su estilo musical con una manifestación cultural de primer nivel.
Sonarán así temas míticos de su repertorio como Puño de Tito, Noche de sexo, Abusadora, Rakata, Ay mi Dios o Moviendo caderas, en lo que promete ser una prueba fehaciente de la vigencia de Yandel 25 años después de su debut.
