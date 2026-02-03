Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente causa retenciones en la entrada a A Coruña por la autopista AP-9

Hay un herido leve y el atasco llega hasta la altura de O Burgo - El carril derecho está cortado desde el km.4

Agentes de la Guardia Civil, en un accidente esta mañana en la entrada a A Coruña por la autopista AP-9.

Agentes de la Guardia Civil, en un accidente esta mañana en la entrada a A Coruña por la autopista AP-9. / DGT

Sandra Abad

Un accidente en la autopista AP-9, en sentido A Coruña, está causando retenciones esta mañana en uno de los principales accesos a la ciudad. Las retenciones por este accidente llegan ya a la altura de O Burgo en sentido A Coruña.

El choque tuvo lugar alrededor de las 08:40 horas por un alcance entre tres vehículos, según informa la Guardia Civil de Tráfico. Hay un herido leve y el carril derecho en sentido A Coruña está cortado desde el km 4, según informa la misma fuente.

*EN AMPLIACIÓN

