Un accidente causa retenciones en la entrada a A Coruña por la autopista AP-9
Hay un herido leve y el atasco llega hasta la altura de O Burgo - El carril derecho está cortado desde el km.4
Un accidente en la autopista AP-9, en sentido A Coruña, está causando retenciones esta mañana en uno de los principales accesos a la ciudad. Las retenciones por este accidente llegan ya a la altura de O Burgo en sentido A Coruña.
El choque tuvo lugar alrededor de las 08:40 horas por un alcance entre tres vehículos, según informa la Guardia Civil de Tráfico. Hay un herido leve y el carril derecho en sentido A Coruña está cortado desde el km 4, según informa la misma fuente.
*EN AMPLIACIÓN
