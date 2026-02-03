Adif agota el sobrecoste legal de la intermodal con una segunda modificación del proyecto

Si las previsiones se cumplen, la obra de la nueva estación intermodal abrirá sus puertas a finales de este año. Lo hará unos meses más tarde de lo recogido en el calendario, que fijaba la fecha para junio de 2026. No será el único aspecto que cambie ligeramente respecto al plan inicial: también lo hará el presupuesto. Si en diciembre de 2024 Adif hacía pública la modificación del contrato que adjudicó en 2022 a Ferrovial para ampliar la dotación del proyecto, lo que conllevaba un sobrecoste de 11,7 millones, ahora la administradora pública vuelve a introducir cambios en el plan que elevarán de nuevo el presupuesto, pero en mucha menor proporción.

Tal y como publica el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), este nuevo ajuste del proyecto encarecerá la operación en 245.000 euros. Se trata de modificaciones «no sustanciales», entre las que destaca la demolición de los edificios Dormitorio y Renfe, anexos a la terminal de San Cristóbal, y otras actuaciones de menor entidad como el cambio de cimentación del edificio administrativo, la modificación de la estructura del edificio de la crujía lateral, la cubrición de uno de los andenes, la adecuación de las cubiertas, y otros trabajos como la distribución de las áreas VIP o la modificación de las carpinterías exteriores del edificio histórico.

Con este cambio, el presupuesto roza los 72 millones, cuando había sido adjudicado por 59,96. La oferta de Ferrovial Construcción SA había rebajado el precio inicial de licitación unos seis millones. El aumento porcentual es de un 19,9%, justo por debajo del límite máximo que marca la Ley de Contratos del Sector Público, que señala que, por encima del 20%, la obra tendría que volver a ser licitada, para evitar que las empresas ganen con ofertas a la baja que después no pueden cumplir. El DOUE no recoge, por el momento, la ampliación de los plazos previstos para el final de la obra, derivados de estas últimas modificaciones.

En el caso de la anterior modificación, es la estación provisional la que absorbe gran parte del sobrecoste, ya que no estaba incluida en el proyecto inicial y que concentra una inversión de 4,5 millones de euros.