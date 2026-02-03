El BNG denuncia problemas de movilidad para acceder al Chuac

La concejala del BNG Avia Veira mantuvo un encuentro con trabajadoras del Chuac, en dependencias del propio hospital, para analizar problemas de movilidad como las deficiencias del transporte público para acceder al centro —también al Materno— y la falta de aparcamiento.

«Las trabajadoras están cada día más preocupadas y así nos lo han transmitido. Cada día tienen más problemas a la hora de llegar al Chuac o al Materno», señala Veira, quien anuncia que el BNG llevará el asunto al Pleno del próximo jueves 12 de febrero.

La concejala nacionalista señaló que las dificultades generadas por este problema afectan a todos los usuarios de los hospitales: «El problema lo sufren las trabajadoras, pero también las personas enfermas cuando tenemos que desplazarnos a los hospitales».

Veira añadió otra problemática: «A la falta de aparcamiento habitual se suma ahora la desaparición de plazas para estacionar vehículos en el exterior del hospital y se mantiene la mala conexión en transporte público».

Noticias relacionadas

El BNG cree que el Gobierno local no puede mirar hacia otro lado mientras se produce esta situación. «Le recordamos al Gobierno de Inés Rey que la movilidad urbana y el transporte público son competencias propias del Ayuntamiento».