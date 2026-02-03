Los bomberos de A Coruña acuden de madrugada a la calle Julia Minguillón alertados por olor a humo
Los bomberos de A Coruña se han desplazado hoy de madrugada a un edificio de la calle Julia Minguillón, en el Agra do Orzán, por un aviso de un posible incendio en una vivienda. La alerta saltó alrededor de las 01.50h cuando los efectivos del parque de emergencias recibieron un aviso por olor a quemado y humo. Al llegar, los bomberos comprobaron que el olor a humo detectado en el edificio tenía su origen en una pota olvidada al fuego, por lo que ventilaron sin que se registrasen más incidencias por esta intervención.
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
- La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
- Los callos más espectaculares de Galicia están en el Ensanche: 'Nunca pensé que me harían famoso