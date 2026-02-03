Los bomberos de A Coruña acuden de madrugada a la calle Julia Minguillón alertados por olor a humo

Los bomberos de A Coruña se han desplazado hoy de madrugada a un edificio de la calle Julia Minguillón, en el Agra do Orzán, por un aviso de un posible incendio en una vivienda. La alerta saltó alrededor de las 01.50h cuando los efectivos del parque de emergencias recibieron un aviso por olor a quemado y humo. Al llegar, los bomberos comprobaron que el olor a humo detectado en el edificio tenía su origen en una pota olvidada al fuego, por lo que ventilaron sin que se registrasen más incidencias por esta intervención.