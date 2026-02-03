A Coruña aprobará esta semana las bases para solicitar ayudas para las fiestas de los barrios
En la pasada edición, todas aquellas entidades que las cumplieron accedieron a las ayudas municipales
El Concello de A Coruña, a través del IMCE, aprobará esta semana las bases para solicitar las ayudas para las fiestas de los barrios. Este será el segundo año que se utilice este sistema.
En total, el Concello destina 500.000 euros a sufragar las fiestas. Cada asociación podrá disponer de hasta 20.000 euros, fondos que podrán emplearse para abonar todos aquellos gastos vinculados a la organización de las fiestas. Entre los requisitos figura que las celebraciones sean de carácter abierto y gratuito.
Son gastos subvencionables los cachés, el alquiler de equipos de sonido, el transporte de materiales, la iluminación, la instalación eléctrica, los seguros y aquellos que, de forma directa, sean necesarios para la organización de las fiestas. Además, y al margen de las subvenciones que finalmente se asignen a cada entidad, el IMCE y el Concello darán asesoramiento a todas las entidades para ayudarles a completar el proceso. También se cederán gratuitamente aseos químicos, vallados, tarimas, mesas y sillas, siempre que exista disponibilidad.
Las propuestas presentadas podrán obtener una valoración máxima de 100 puntos, de los que 70 corresponden a la calidad de los proyectos presentados. En la pasada edición, todas aquellas entidades que cumplían con las bases accedieron a las ayudas municipales
