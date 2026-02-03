El Concello de A Coruña busca "garantizar" el programa de ocio en el Forum y el Ágora
El concejal Gonzalo Castro avanza que se reunirán con los trabajadores este miércoles para explicar "el horizonte de la solución a corto plazo" para garantizar la prestación del servicio | Más de 3.500 usuarios permanecen sin talleres, que deberían haber empezado ayer
El concejal del Cultura, Gonzalo Castro, aseguró este martes que el Ayuntamiento de A Coruña "sigue trabajando" para resolver las que son ahora mismo las cuestiones prioritarias para usuarios y trabajadores de los programas de ocio municipales del Ágora y el Fórum: para los primeros, que se reanuden las actividades, que deberían haber empezado ayer, y, para los segundos, que se solucione el limbo laboral en el que llevan meses suspendidos debido a las nóminas que la empresa concesionaria, Serviplus, les adeuda.
Castro avanzó que los esfuerzos se concentran en "resolver lo más importante", que es, abundó, "que los trabajadores puedan cobrar y que se cumpla con las obligaciones laborales". El edil defiende que el Ayuntamiento está realizando "todas las actuaciones que nos permite la ley" para garantizar los derechos laborales de la plantilla, así como "la continuidad" en la prestación de un servicio que "atiende a mucha gente y que da opciones de ocio y socialización a capas importantes de la ciudadanía".
El concejal también confirmó que se reunirá este miércoles con los trabajadores afectados, con el fin de informarles "de forma detallada" sobre las gestiones realizadas por el Ayuntamiento, y sobre cuál será "el horizonte de solución a corto y medio plazo" para que el servicio pueda desarrollarse.
Más de 3.500 usuarios deberían haber comenzado ayer las actividades del programa de ocio que hasta ahora se desarrollaron en el Ágora y el Fórum Metropolitano. En lugar de eso, algunos acudieron a la plaza de María Pita para brindar apoyo a los trabajadores de los programas y exigir la reapertura de las actividades.
La empresa adjudicataria del servicio, Serviplus, adeuda meses de nómina a los casi 50 trabajadores, algunos autónomos, que acordaron un calendario de movilizaciones para exigir que se solucione la situación. La mayoría de los trabajadores, según el sindicato CIG, no cobraron "ni noviembre ni diciembre", y, en algunos casos, la deuda llega a 4.000 euros.
