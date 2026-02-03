¿Hasta cuándo lloverá en A Coruña?

Son pocos los coruñeses que se olvidan estos días el paraguas en casa. Después de más de un mes de lluvias prácticamente a diario, con borrascas como la de Ingrid y Joseph, ya nadie espera salir a la calle y encontrar la acera seca.

Es tal la persistencia de las precipitaciones en el municipio de A Coruña que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso especial por "lluvias intensas y extraordinariamente persistentes". Una alerta que aún no ha comenzado: se iniciará este miércoles y durará, al menos, hasta el jueves 5 de febrero.

La situación está motivada por un nuevo frente, la borrasca Leonardo, que ha aterrizado en la Península y que no la dejará, al menos, hasta el fin de semana. Para la ciudad, eso significa un 100% de probabilidad de lluvia tanto en la jornada de hoy como hasta el domingo, con posibilidad de tormentas a lo largo de la semana.

En el litoral habrá avisos por olas que pueden alcanzar los 5 metros y rachas de viento que podrían registrar una fuerza de 8. Según Meteogalicia, el sábado por la mañana "puede ser decente", pero el domingo llegará una nueva borrasca que nos acompañará hasta principios de la próxima semana.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán normales para este periodo del año, pero ahí acabarán las buenas noticias. Y es que seguirá lloviendo en A Coruña. De hecho, se espera lluvia en la urbe para al menos unos cuantos días más.

¿Cuándo dejará de llover en A Coruña?

La rotura del vórtice polar ha propiciado el choque térmico de masas de aire y la llegada de las borrascas hasta Galicia. Unas borrascas que continuarán dejando lluvias aproximadamente hasta mediados de febrero.

Con este horizonte, la pregunta que se hacen muchos es si lloverá durante el carnaval en A Coruña. Las previsiones a largo plazo aún no son claras, pero desde Meteogalicia ofrecen un rayo de esperanza para los que quieran disfrutar de estas fiestas sin el chubasquero.

A mediados de la siguiente semana, señalan que "es posible que haya una tendencia anticiclónica", que alejaría -o, al menos, espaciaría- las lluvias que tan persistentemente azotan la ciudad. Con todo, desde el servicio de meteorología piden cautela, ya que aún es pronto para hacer una predicción segura sobre el fin de este maratón de borrascas en el municipio.