Entroido 2026 en A Coruña: 'As Toliñas' son las choqueiras del año

El Entroido 2026 de A Coruña calienta motores. Vuelven los disfraces, los concursos, las filloas, las orejas y el reinado del dios Momo. Este año, Isa Sánchez y Bego Mosquera, conocidas como As Toliñas, son las choqueiras del año. Dos amas de casa con su bata, sus guantes, la revista en el bolsillo junto a la zapatilla voladora y el plumero. Tampoco les falta el carro, lleno de trastos y en el que se puede leer, con letras de Star Wars, "yo soy tu madre".

En la presentación de la programación del Carnaval, este martes en María Pita, Isa y Bego hicieron reír con su desparpajo y también con el regalo de una faja a la alcaldesa, Inés Rey. "Reivindicamos a nuestras madres. Lo damos todo y siempre tenemos la razón", manifestaron las dos choqueiras, que también son protagonistas del cartel del Entroido.

Rey recordó que esta es "una de las fiestas más singulares y típicas de la ciudad", que se ha convertido en un "referente". La fiesta arranca este sábado 7 de febrero con el concurso de comparsas en modalidad de música y letra en el Palacio de la Ópera. Lo presenta, un año más, David Amor.

Isa y Bego posan con el cartel del Entroido / Carlos Pardellas

La compara que resulte ganadora actuará en la entronización del Momo, el viernes 13. En este 2026 cambia de ubicación: deja el Obelisco, por las obras de los Cantones, y se traslada a la Atalaya de San Roque. "Cerca del campo da Leña y la calle de la Torre, puntos neurálgicos del Entroido", indicó la regidora. El día antes se celebrará el Jueves de Comadres, con el foco puesto en Ángeles Alvariño.

Los nombres de Isa y Bego, As Toliñas, lucirá en una placa en la calle San José, donde también se homenajeará a los Kilomberos de Monte Alto.

El sábado 14 será el desfile de comparsas y disfraces por el Cantón y la Marina, con final en la plaza de María Pita. Pero el día grande será el Martes de Carnaval, 17 de febrero, con los concursos de disfraces en la calle de la Torre. La inscripción se hace de forma presencial ese mismo día. "Se repartirán, entre todos los concursos, 50 premios", informa Rey.

Habrá actividades infantiles y talleres en los centros cívicos.