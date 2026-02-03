Envían á alcaldesa Inés Rey e ao conselleiro López Campos as bufandas tecidas agardando que salvasen os murais de Lugrís
Estes tapabocas fixéronse na protesta do pasádo sábado ás portas do antigo restaurante Fornos
Os colectivos cidadáns In Nave Civitas e a asociación O Mural organizaron na tarde deste sábado unha protesta ante o edificio do antigo restaurante Fornos da rúa Olmos, onde están os murais de Urbano Lugrís que foron declaradas Ben de Interese Cultural en outubro do pasado ano.
Na intervención ante o establecemento, os asistentes teceron bufandas. Ao acto chamáronlle Penélope Fingal agardando polo Concello, posto que remite á espera da esposa de Odiseo, pois Lugrís firmou en ocasións como Ulises Fingal.
Agora, tras esta acción reivindicativa, In Nave Civitas vén de enviar á alcaldesa da Coruña, Inés Rey, e ao conselleiro de Cultura da Xunta, José López Campos, dúas bufandas tecidas durante a concentración. No remite das cartas indicábase o enderezo onde están situadas as pinturas.
Estes tapabocas ían acompañados dos primeiros versos da Penelopea, o poema épico que, segundo denuncian estes colectivos, "pode rematar en tráxico se Xunta e Concello seguen, por sexto ano, eludindo as súas responsabilidades para salvar esta obra senlleira da pintura mural ibérica".
Precisamente o día antes desta concentración viviuse un novo cruce de acusacións entre as diferentes administracións. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia remitiu unha advertencia formal tanto ao Concello da Coruña como aos propietarios do inmoble alertando sobre o "deficiente estado de conservación" do edificio no que se sitúa este histórico patrimonio artístico da cidade.
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
- La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
- Los callos más espectaculares de Galicia están en el Ensanche: 'Nunca pensé que me harían famoso