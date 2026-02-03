¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 3 de febrero
Charlas, exposiciones, presentaciones... Consulta aquí los planes del día, con propuestas para todos los públicos
Conferencia sobre nutrición en mayores
18.00 horas | Amas de Casa organiza la conferencia Tu salud, nuestro objetivo, ofrecida por Lucía Miyar, especialista en alimentación en personas mayores.
Sporting Club Casino | Real, 83
Actos por el bicentenario de Marcial del Adalid
19.30 horas | Conferencia titulada Bicentenario Marcial del Adalid a cargo de Margarita Viso, que realizará una semblanza del compositor.
Academia Belas Artes | Plaza Pintor Sotomayor, 1
Encuentro con la misionera Luz Vallejos
19.30 horas | La misionera paraguaya Luz Vallejos impartirá la conferencia Mujeres y derechos humanos en Paraguay y el trabajo de Manos Unidas en el terreno.
Auditorio Afundación | Cantón Grande, 8
Presentación del libro ‘Paisajes públicos’
20.00 horas | Presentación del libro Paisajes Públicos, sobre la Semana de la Arquitectura 2025. Participará el concejal de Urbanismo, Fran Díaz Gallego.
Librería Formatos | Fernández Latorre, 5
