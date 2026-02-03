Instalada la pasarela provisional entre las estaciones de tren y autobús de A Coruña
La infraestructura permitirá mantener el tránsito peatonal sobre Alfonso Molina mientras duran las obras de rehabilitación del puente
La pasarela provisional que une las estaciones de autobús y de ferrocarril de San Cristóbal ya está instalada sobre Alfonso Molina. La infraestructura permitirá mantener el tránsito peatonal sobre la avenida mientras se renueva la pasarela original. Los trabajadores actuaron en la zona entre la noche del lunes y la madrugada del martes con el fin de minimizar los trastornos en la circulación, por lo que fue necesario cortar el tránsito durante unas horas.
El puente peatonal lleva en uso más de 40 años y ya pasó por labores de mantenimiento en diversas ocasiones, pero los diversos daños estructurales hicieron que el Concello se plantease su renovación. Las obras fueron adjudicados a finales de agosto para «garantizar la seguridad» del viaducto, y se extenderán, al menos, a lo largo de un año.
