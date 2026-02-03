La nueva imagen de la avenida de Arteixo toma forma con la señalización de los viales
El Concello avanza en las obras de los accesos a la intermodal
Mientras Adif avanza con los trabajos de la estación de tren de la intermodal y la Xunta tiene casi acabada la terminal de autobús, el Concello va superando fases en la urbanización del entorno y la creación de los nuevos accesos.
Después de completar las aceras, el carril bici y la nueva rotonda en la avenida de A Sardiñeira, ahora han comenzado los trabajos en la avenida de Arteixo, una vía que será clave para aligerar el tráfico en la zona, que va a aumentar con la entrada en funcionamiento de la intermodal a finales de año. Ya se pueden ver, por delante del centro de salud de Os Mallos, las vallas colocadas en la avenida, indicando cómo van a ser los nuevos viales y los giros, que se habilitan en la actual mediana. También hay máquinas trabajando en la zona.
La conexión entre A Sardiñeira y Arteixo tendrá que estar acabada en el primer trimestre de 2026, por lo que está cerca de ser una realidad. Esta actuación tiene un coste de 2,2 millones de euros. En un principio se proyectó hacer una rotonda, pero finalmente se habilitará un cruce en T con semáforos.
