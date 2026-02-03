Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de A Coruña exige a la alcaldesa que "controle la ejecución" del contrato de limpieza viaria

La formación asegura que los trabajadores les trasladaron que la "falta de control municipal" provoca que "no se cumpla" lo acordado en materia de condiciones laborales

A Coruña

El portavoz del grupo popular de A Coruña, Miguel Lorenzo, exige a Inés Rey que "cumpla con su obligación" de controlar la ejecución de los contratos municipales, con el fin, señaló, de que "se cumplan las condiciones laborales" y que los servicios se presten "como señalan los pliegos". Lorenzo, acompañado por el concejal José Ramón Amado, se reunió con representantes de los trabajadores del contrato de limpieza viaria, que, señala el PP, trasladaron que "la falta de control municipal" provoca que no se cumpla el contrato "tanto en su ejecución como en condiciones laborales".

Acusan al Ayuntamiento de "mirar para otro lado" a pesar de, aseguran, se les informó de "irregularidades". También les afean no hacer uso del programa informático "que permite controlar la maquinaria que sale a la calle cada día y hacer seguimiento de los servicios”, y destacan la "precariedad" de una plantilla "reducida desde el 2020", pasando de 270 a 240. La formación denuncia que tampoco se cubren bajas, jubilaciones, vacaciones ni permisos.

El PP también considera que "el abandono de los barrios es total", y que estos "están sucios" porque "la alcaldesa permite que la empresa no preste el servicio como debe” a pesar de cobrar 14 millones anuales. Refieren situaciones como hierba y suciedad "por todos lados", papeleras sin vaciar o basura en los bordillos que el viento "esparce más".

