Así será la programación de Carnaval 2026 en A Coruña

Aquí tienes el listado con todos los actos que comienzan el viernes 6 e irán hasta el sábado 21

Las choqueiras del año presentando el cartel

Las choqueiras del año presentando el cartel / Carlos Pardellas

Alberto Rivera

A Coruña

El Entroido 2026 de A Coruña calienta motores. Vuelven los disfraces, los concursos, las filloas, las orejas y el reinado del dios Momo.

Así será la programación que tendrá sus puntos fuertes en el concurso de comparsas de los sábados 7 y 14 así como el martes de Carnaval, el día 17.

Viernes 6

10.00 horas. Concurso de Orejas. El Corte Inglés

Sábado 7

18.00 horas. Concurso de comparsas en la modalidad de música y letra. Presenta David Amor. Palacio da Ópera

Jueves 12

19.00 horas. Conferencia sobre el Entroido en A Coruña a cargo de Xurxo Souto. Circo de Artesáns

20.00 horas. Jueves de Comadres. Acto homenaje a Ánxeles Alvariño. Arquivo Histórico Municipal de Durán Loriga

Viernes 13

09.30 horas. Concurso de Filloas. Mercado de Santo Agostiño

19.30 horas. Ofrenda floral a Nito. Casa do Sol

21.00 horas. Entronización del Dios Momo. Campo da Leña - Atalaia de San Roque

23.00 horas. Velatorio de la Sardina. Circo de Artesáns

Sábado 14

17.30 horas. Concurso de comparsas en la modalidad de vestuario, coreografía y originalidad. Concurso de carrozas. Juana de Vega - Praza de Mina - Cantóns - María Pita

17.45 horas. Concierto de Farra Fanfarra. Praza de María Pita

20.30 horas. Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto'. de Omar Rabuñal. Circo de Artesáns

21.30 horas. Concierto de Farra Fanfarra. Praza de María Pita

22.00 horas. Velatorio de la Sardina. Circo de Artesáns

Domingo 15

20.30 horas. Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto'. de Omar Rabuñal. Circo de Artesáns

Lunes 16

20.30 horas. Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto'. de Omar Rabuñal. Circo de Artesáns

22.00 horas. Velatorio de la Sardina. Circo de Artesáns

Martes 17

12.00 horas. Ofrenda floral a Fernando Cantero. Rúa Areal

12.30 horas. Ofrenda floral a Canzobre. Praza do Parque

13.30 horas. Descubrimiento de la placa de Bego e Isa, choqueiras de Monte Alto, y ofrenda a César San José. Rúa San Xosé

14.00 horas. Ofrenda floral a Palau. Praza Juan J. Iglesias Mato

14.30 horas. Andar del Carnaval dedicado a los Kilomberos de Monte Alto. Rúa da Torre

17.00 horas. Concursos infantil y familiar de choqueiras/os. Campo da Leña

20.00 horas. Concurso de choqueiras/os. Rúa da Torre

20.30 horas. Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto'. de Omar Rabuñal. Circo de Artesáns

21.00 horas. Concierto de Chekan. Rúa da Torre

22.00 horas. Velatorio de la Sardina. Circo de Artesáns

Miércoles 18

19.00 horas. Interpretaciónd el Apropósito 2026: 'La última voluntad del carnaval'. Circo de Artesáns

20.30 horas. Desfile del entierro de la Sardina hasta la playa de San Amaro. Desentronización del Dios Momo. Circo de Artesáns

Sábado 21

12.00 - 19.00 horas. Carnaval pequeño. Rúa da Torre, San Xoán, Campo da Leña, Praza do Humor, Avenida da Mariña, Cidade Vella.

