Así será la programación de Carnaval 2026 en A Coruña
Aquí tienes el listado con todos los actos que comienzan el viernes 6 e irán hasta el sábado 21
El Entroido 2026 de A Coruña calienta motores. Vuelven los disfraces, los concursos, las filloas, las orejas y el reinado del dios Momo.
Así será la programación que tendrá sus puntos fuertes en el concurso de comparsas de los sábados 7 y 14 así como el martes de Carnaval, el día 17.
Viernes 6
10.00 horas. Concurso de Orejas. El Corte Inglés
Sábado 7
18.00 horas. Concurso de comparsas en la modalidad de música y letra. Presenta David Amor. Palacio da Ópera
Jueves 12
19.00 horas. Conferencia sobre el Entroido en A Coruña a cargo de Xurxo Souto. Circo de Artesáns
20.00 horas. Jueves de Comadres. Acto homenaje a Ánxeles Alvariño. Arquivo Histórico Municipal de Durán Loriga
Viernes 13
09.30 horas. Concurso de Filloas. Mercado de Santo Agostiño
19.30 horas. Ofrenda floral a Nito. Casa do Sol
21.00 horas. Entronización del Dios Momo. Campo da Leña - Atalaia de San Roque
23.00 horas. Velatorio de la Sardina. Circo de Artesáns
Sábado 14
17.30 horas. Concurso de comparsas en la modalidad de vestuario, coreografía y originalidad. Concurso de carrozas. Juana de Vega - Praza de Mina - Cantóns - María Pita
17.45 horas. Concierto de Farra Fanfarra. Praza de María Pita
20.30 horas. Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto'. de Omar Rabuñal. Circo de Artesáns
21.30 horas. Concierto de Farra Fanfarra. Praza de María Pita
22.00 horas. Velatorio de la Sardina. Circo de Artesáns
Domingo 15
20.30 horas. Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto'. de Omar Rabuñal. Circo de Artesáns
Lunes 16
20.30 horas. Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto'. de Omar Rabuñal. Circo de Artesáns
22.00 horas. Velatorio de la Sardina. Circo de Artesáns
Martes 17
12.00 horas. Ofrenda floral a Fernando Cantero. Rúa Areal
12.30 horas. Ofrenda floral a Canzobre. Praza do Parque
13.30 horas. Descubrimiento de la placa de Bego e Isa, choqueiras de Monte Alto, y ofrenda a César San José. Rúa San Xosé
14.00 horas. Ofrenda floral a Palau. Praza Juan J. Iglesias Mato
14.30 horas. Andar del Carnaval dedicado a los Kilomberos de Monte Alto. Rúa da Torre
17.00 horas. Concursos infantil y familiar de choqueiras/os. Campo da Leña
20.00 horas. Concurso de choqueiras/os. Rúa da Torre
20.30 horas. Proyección del documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto'. de Omar Rabuñal. Circo de Artesáns
21.00 horas. Concierto de Chekan. Rúa da Torre
22.00 horas. Velatorio de la Sardina. Circo de Artesáns
Miércoles 18
19.00 horas. Interpretaciónd el Apropósito 2026: 'La última voluntad del carnaval'. Circo de Artesáns
20.30 horas. Desfile del entierro de la Sardina hasta la playa de San Amaro. Desentronización del Dios Momo. Circo de Artesáns
Sábado 21
12.00 - 19.00 horas. Carnaval pequeño. Rúa da Torre, San Xoán, Campo da Leña, Praza do Humor, Avenida da Mariña, Cidade Vella.
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
- La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
- Los callos más espectaculares de Galicia están en el Ensanche: 'Nunca pensé que me harían famoso