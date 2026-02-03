Whigfield estará en el Atlantic Pride 2026 de A Coruña con su éxito 'Saturday Night'.

¿Quién no ha cantado o bailado alguna vez el célebre 'Saturday Night' que ha sonado hasta la saciedad en discotecas y salas de fiestas durante los últimos lustros, con coreografía incluida? Cualquier listado de grandes éxitos del pop de las últimas décadas no podrá excluir este conocidísimo tema de Whigfield, artista que alcanzó en los años 90 éxito mundial con este pegadizo hit de pop-dance que se ha convertido en un auténtico himno. Bien, pues Whigfield y su 'Saturday Night' sonarán más fuerte que nunca en A Coruña con el festival Atlantic Pride, que acaba de confirmar la participación de esta artista en los conciertos que se sucederán dentro de este certamen musical bautizado como Orgullo del Norte los días 5 al 12 de julio. La organización ha confirmado además que Choriza May también entra en su cartel.

El concierto de Whigfield será el día 9 de julio mientras que el de Choriza May, una de las artistas más singulares y destacadas de la escena drag a nivel internacional, será el día 11 de julio.

Choriza May, drag queen que participará en A Coruña en el festival Atlantic Pride 2026. / LOC

Los responsables del Atlantic Pride destacan que en esta séptima edición del festival prosiguen con su objetivo de consolidarse tras superar los 45.000 asistentes el año pasado.

La coruñesa Miriam Rodríguez (natural de la localidad de Pontedeume) es otra de las cantantes confirmadas para este festival en 2026, que en su programación incluirá también a otros artistas del pop, actuaciones de drags, pinchadas de dj's y un Certame Literario de Literatura LGTBIQ+.

Cartel del Atlantic Pride 2026 A Coruña. / LOC

El festival, que es gratuito para el público, se reivindica como una propuesta inclusiva nacida en la ciudad de A Coruña en 2019 y destinada a "reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad desde una perspectiva lúdica e inclusiva, con propuestas musicales para todos los públicos". La cita está impulsada por la Asociación Orgullo Coruña (ORCO) y cuenta con patrocinio institucional del Concello de A Coruña, y con apoyo de la Deputación da Coruña, además del patrocinio privado de Estrella Galicia, Coruña The Style Outlets y Globalgrafic.