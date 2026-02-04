Acón y Fontán se dirigen a la dirección del PSOE ante la falta de respuesta a sus denuncias: "No entendemos nada"

Eva Martínez Acón y Esther Fontán, las dos exconcejalas del Gobierno local de A Coruña que denunciaron a la alcaldesa, Inés Rey, y a su segundo, José Manuel Lage, por acoso laboral, enviaron una carta a la Directiva del PSOE ante la falta de respuesta. Recuerdan que presentaron la denuncia por acoso laboral y psicológico el pasado 17 de diciembre a través del canal interno del partido, pero "transcurrido más de un mes" no han tenido "noticia alguna". La alcaldesa negó haber acosado a las ediles y atribuyó su denuncia a una venganza por haber dejado de contar con ellas en su gobierno.

"Nos extraña aún más si cabe teniendo en cuenta la celeridad con la que se han resuelto las denuncias contra el alcalde de Barbadás y del presidente de la Diputación de Lugo", expresan en su comunicado, dirigido a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé; y la presidenta del comité de Ética y Garantías, Luisa Carcedo.

Las dos exconcejalas defienden la veracidad de sus denuncias y aseguran que cuentan con "más de una decena de testigos dispuestos a avalarlas con sus declaraciones". En caso de no recibir respuesta por parte del PSOE, prometen "acudir a la vía judicial".

Acón y Fontán se cuestionan si "pesa en el ánimo de quien debe resolver la denuncias" que estas sean contra una mujer, Inés Rey, quien recuerdan "humilla, denigra, persigue y hace la vida imposible a otras compañeras". "Sobre Lage Tuñas, no entendemos absolutamente nada sobre la no adopción de ninguna medida", exponen.

Lamentan, además, que se haya efectuado un cambio en el canal interno en el que denunciaron, pues donde antes ponía "acoso", ahora solo permite poner "acoso sexual". "No parece muy garantista cambiar las reglas del juego a mitad de la partida", critican.