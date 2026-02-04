Así se anuncia el debut de la Sinfónica en Reino Unido

Los conciertos que la Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá el próximo mes de abril en su primera gira por el Reino Unido ya aparecen anunciados en la programación de recintos como el Cadogan Hall, de Londres, donde la formación actuará el próximo 15 de abril. Se trata de un recinto con aforo para casi 1.000 personas, que funciona como sede permanente de la Royal Philarmonic Orchestra. “El concierto de esta noche está lleno del sol, la fragancia y la pasión pura y embriagadora de España en su forma más seductora” (…) “No podíamos pasar una noche en España sin escuchar la guitarra clásica, y esta noche la Orquesta Sinfónica de Galicia, con sede en A Coruña, se une al deslumbrante joven guitarrista francés Thibaut Garcia en el más español de todos los conciertos”, señala la descripción que presenta la formación orquestal junto al guitarrista solista Thibaut García y el director Roberto González-Monjas en una gira que lleva por título ‘Spanish Galicia Symphony Orchestra’.

Con esta gira, la Orquesta Sinfónica de Galicia pisa por primera vez en diez años escenarios extranjeros, en lo que será también su debut en auditorios británicos. El repertorio para esta ocasión incluye la obra de Manuel de Falla ‘El sombrero de tres picos’, ‘El Concierto de Aranjuez’, de Joaquín Rodrigo; el ‘Bolero’ y ‘Mi madre, la Oca’, de Ravel; y la ‘Sinfonía Sevillana, de Joaquín Turina.

Noticias relacionadas

Además de en Londres, el próximo mes de abril la Sinfónica actuará en el Symphony Hall de Birmingham, con capacidad para más de 2.000 personas, y visitará ciudades como Manchester, Bristol, Basingstoke, Nottingham y Sheffield. Con esta gira, se pretende consolidar la proyección internacional de la OSG e impulsar el papel de A Coruña como referente cultural en el exterior, según explicó el gerente de la formación, Juan Antonio Cuéllar, durante la presentación de la programación.