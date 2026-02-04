Dos atropellos graves en dos minutos y a 50 metros en A Coruña: heridos una mujer de 65 años y un hombre de 87

Dos personas fueron atropelladas en dos minutos en el barrio de Os Mallos este miércoles. Una mujer de 65 años fue arrollada a las 19.46 horas en Eugenio Carré Aldao con Avenida dos Mallos en un paso de cebra sin semáforo por una furgoneta.

Dos minutos después, a las 19.48 horas, se producía otro atropello en Ronda de Outeiro con Avenida dos Mallos, a unos 50 metros de donde había ocurrido el otro incidente. En esta caso, el herido fue un hombre de 87 años. Ambas personas fueron trasladadas graves al Chuac.

Un motorista también fue trasladado al Chuac tras ser alcanzado por un turismo a las 19.42 en Avenida de Gran Canaria.