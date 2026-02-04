A Coruña reducirá hasta un 55% la parte variable de la tasa de basuras a quienes reciclen

La Junta de Gobierno Local del Concello de A Coruña aprobó este miércoles la instrucción mediante la que se concederán beneficios fiscales a las personas que muestren “comportamientos responsables” en el reciclaje, que podrán ver reducida hasta en un 55% la parte variable de la tasa de recogida de basura.

Para acceder a ese descuento habrá que cumplir alguno de los supuestos establecidos, entre los que figura la posesión de un compostero en el domicilio y la acreditación de su uso mediante una declaración responsable y fotografías.

También se aplicará si en el año anterior se hicieron al menos dos entregas en los puntos limpios municipales o si se llamó una vez al 010 para la retirada de residuos voluminosos o restos de podas, para lo que se exigirá documentación

Todos los trámites para solicitar la deducción podrán hacerse a través de un formulario que será accesible en la web del Concello.