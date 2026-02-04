A Coruña rompe diez años de caída en los nacimientos pero continúa en mínimos

A Coruña ha puesto fin a una década de caída en el número de nacimientos. La cifra, no obstante, sigue en mínimos. Es el segundo peor dato de los últimos 30 años. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), en 2024 --último año del que hay datos-- nacieron un total de 1.411 bebés. Aunque son solo 33 más que el año anterior, se trata de un aumento, algo que no había ocurrido en la última década. Fue entre 2014 y 2015 cuando se pasó de 1.891 a 1.907 nacimientos. Desde entonces, caída libre hasta los 1.378 de 2023.

Las sociólogas Raquel Martínez Buján y Antía Domínguez, ambas de la Universidade da Coruña (UDC), reconocen que "la subida es tan baja que con solo un año no se puede establecer una conclusión". Es decir, nada dice que el próximo año se pueda registrar de nuevo un descenso. Sin embargo, sí consideran que puede haber algunos factores detrás de estos números. Martínez explica que el hecho de que haya más nacimientos puede deberse a que "se ha incrementado el número de mujeres en edad fértil". La socióloga indica que "que es positivo que el número de nacimientos crezca, demuestra una mejor tendencia de la natalidad, pero hay que ser precavido". De hecho, en los últimos años, A Coruña se ha convertido en un importante polo de atracción migratoria, sumando más mujeres a su censo.

Domínguez incide en que la cuestión está en que la cifra de nacimientos "depende de las mujeres en edad fértil". "No se trata solo de cuántos hijos, sino de cuántas mujeres hay para tener hijos", reflexiona. A esta socióloga le gusta "sacar dramatismo" al tema y señala que "a lo mejor tenemos el número de hijos que hay que tener".

Quedan lejos los datos registrados entre 2008 y 2012, cuando el número de nacimientos oscilaba entre 2.098 y 2.259. Esta última cifra es el dato más alto de las últimas tres décadas. A mediados de los 90, se registraban unos 1.700 bebés, pero hoy en día apenas superan los 1.400, según los datos que acaba de hacer públicos el IGE.

Precariedad, hándicap para tener hijos

Antía Domínguez explica otras cuestiones que han hecho que las mujeres decidan no ampliar la familia. "A nivel estatal, según los últimos datos de fecundidad de 2018, las principales razones por las que no se tienen hijos son económicas: trabajo precario, inestabilidad, vivienda...", expone. La socióloga indica que las madres "buscan darle bienestar y calidad de vida" a sus pequeños. "Y no todo el mundo puede asegurarla", añade.

También tiene una lectura positiva sobre esto: "Igual la calidad y bienestar que damos a los hijos tiene un impacto en su vida de tal manera que van a vivir más, van a tener una mejor educación y un mayor aporte a la sociedad. Igual no hablamos de cuánto sino de cómo. Igual es mejor uno que cinco".

Martínez Buján informa de que, en España, "un 20% de las mujeres tienen menos hijos de los que desean". "Y las principales causas son la falta de apoyo y la conciliación", detalla. La socióloga considera que "la reducción de la natalidad está más relacionada con tener dos hijos o posteriores". Es más difícil pasar de uno a dos que tener el primer bebé.

Madres cada vez más tarde

El IGE revela también que existe una tendencia a ser madre cada vez más tarde. La mayoría de los nacimientos (519) son de madres que tienen entre los 35 y los 39 años. En el rango de entre 30 y 34 se contabilizan 391 bebés, mientras que entre 40 y 44 años el número es de 201. Llama la atención también las madres mayores de 45 años, con 37 nacimientos, cuando a inicios de los 2000 apenas había 1 o 2. El pico se registró en 2022, con 41 alumbramientos.

Entre los 20 y los 30 años llegan a las 246. Por debajo de 20 años se registraron 17 nacimientos en 2024.

"Existe una tendencia al retraso y hay un incremento de personas que tienen hijos después de los 35", confirma Martínez, que opina que también hay "una tendencia a tener menos hijos". "Ahora mismo, la trayectoria profesional y laboral de las mujeres hacen que tengan mayor implicación fuera de los hogares", analiza.

En las estadísticas del IGE también se puede consultar el estado civil de las madres. Y los datos son muy parecidos si se trata de mujeres casadas o no casadas. Del total de 1.411 nacimientos, 710 fueron dentro del matrimonio. En los otros 701, la madre no estaba casada. Esto fue en 2024, pero el año anterior, en 2023, los bebés de mujeres no casadas fueron mayoría por primera vez en la historia de A Coruña (719 por 659 de casadas).

Esta paridad no siempre fue así. Y no hay que irse muchos años atrás para comprobarlo. En el año 2000, cuando hubo 1.731 nacimientos, solo 287 fueron fuera de la unión conyugal.

En esta tendencia hay dos factores clave: la secularización de la sociedad, cada vez más laica, y la diversificación de los tipos de familia. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la mayor parte de los hijos fuera del matrimonio siguen naciendo dentro de una pareja, constituida como una unión de hecho o sin un vínculo formal, aunque también crecieron las familias monoparentales.