El Carnaval de A Coruña se renueva: "Las niñas ya no quieren ser Caperucita, ahora quieren ser el lobo"

Febrero es sinónimo de muchas cosas. De filloas recién hechas, de orejas y de un buen cocido gallego, pero, sobre todo, de una de las fiestas favoritas de los coruñeses: los carnavales.

El 17 de febrero está marcado en rojo en el calendario de los más entusiastas, que ya empiezan a hacerse con los trajes que lucirán este año para disfrutar al ritmo de las comparsas. Aunque los adultos no se quedan atrás en su búsqueda de la indumentaria perfecta, son los más pequeños los que deben darse prisa, ya que la segunda semana de febrero es, normalmente, la que escogen colegios y guarderías para hacer sus clásicos desfiles.

Este año, muchos padres se acercan preguntando por uno de los disfraces que más está arrasando en A Coruña: el de las guerreras k-pop. "Lo están pidiendo mucho las niñas, pero también las adolescentes. Con 13 o 14 años ya se llevan la talla S de adulto", cuenta Rosa María Giance, propietaria de Todo Lar.

El negocio está a la espera de que le lleguen los trajes infantiles de Rumi, Mira y Zoey, las 'cazadoras de demonios' de Netflix que encandilaron al público el año pasado. Pero ya tiene a la venta a otro de los superhéroes que son tendencia: el hombre araña, el favorito de los chicos este 2026. "A los niños siempre les gustan los superhéroes, pero van por temporadas. Este año están locos con Spiderman, otros años fue Hulk", explican desde el local.

Sirenas y caballeros, la otra tendencia de los carnavales coruñeses

Junto a los héroes y heroínas de las historias, este año están surgiendo otras modas que no estaban tan presentes antes. En Pestoni, el local de juguetes y disfraces ubicado junto a la antigua Confitería Glaccé, se están popularizando los disfraces de sirena y de unicornio, que, en la tienda, cuentan con todo tipo de fantasiosas variantes.

Dice la dueña, Eva Pestoni, que "el brillo" siempre llama la atención de las pequeñas, aunque la tendencia ha cambiado estos últimos años. "Las niñas ya no quieren ser Caperucita, ahora quieren ser el lobo", cuenta la comerciante, que, aun así, sigue dando buena salida a los trajes clásicos.

Las princesas y los animales mantienen a día de hoy cierto margen de éxito, igual que las profesiones más tradicionales. "Casi no hay niño que no pase en su infancia por un traje de bombero. Y tenemos una versión muy especial del traje de enfermera, con el mandil de la cruz roja, que también se vende muy bien", cuenta Pestoni.

Otra de las tendencias que está pegando fuerte en A Coruña es adquirir un disfraz de carnaval que pueda usarse en otras ocasiones, como la Feira das Marabillas. Tanto niños como adultos aprovechan estas fechas para hacerse con un buen traje de caballero o tabernera de la Edad Media, que puedan desempolvar en verano por las calles del casco viejo.

Los disfraces en familia, cada vez más comunes

Una costumbre en auge en los últimos años son los disfraces en familia. Esos en los que todos los miembros salen a la calle con una temática común, como los personajes de Harry Potter o los Adams.

También son muchos los coruñeses que van en busca de un disfraz de pareja. "Hay padres que visten a sus hijos conjuntados, como Peter Pan y Campanilla, por ejemplo", dice la dueña de Pestoni, uno de los negocios de la urbe que más carnavales ha vivido.

La tienda lleva vendiendo sus trajes artesanales desde 1974 y ha sido una parte fundamental de estas fiestas para muchas generaciones. "Hay padres que llevaron disfraces nuestros y que ahora vienen a comprar los de sus hijos. Los primeros, sobre todo, son los más especiales. Este año hay uno de Batman para bebé que les está haciendo mucha gracia", dice la dueña con orgullo.

Asegura que en Galicia todavía "hay tradición de carnavales", pero admite que ha surgido mucha gente que "quiere algo rápido para salir del paso y va al bazar". Es una sensación que también comparten en Todo Lar, donde notan que las cosas "van cambiando". "La venta por Internet está influyendo mucho y esta vez la gente no está tan animada como otros otros años. Cada vez sube más Halloween y menos el carnaval", lamentan desde el negocio.