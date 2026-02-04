Las familias del colegio Wenceslao Fernández Flórez de A Coruña, en lucha: "Llueve dentro de algunas aulas"

Las familias del colegio Wenceslao Fernández Flórez salieron este miércoles a la calle en señal de protesta por el estado "deficiente" del centro. "Llueve dentro de las aulas", protesta una de las madres, que asegura que en dos clases "hay goteras y cubos" y ahí es "donde los niños dan clase" todos los días. Llevan semanas denunciando "humedades, ventanas en mal estado, grietas y hundimientos en la acera".

Padres y madres cogieron este miércoles sus mejores chubasqueros y paraguas para alzar la voz y exigir una solución. "Además, con este invierno, la situación se ha agravado", manifiestan. También mostraron carteles para denunciar deficiencias: "A beirarrúa é unha piscina" o "No cole non poder chover".

Por ahora, pese a las comunicaciones y las protestas, las familias y el colegio no han recibido "ninguna respuesta" por parte de las Administraciones. Por ello, si la cosa no cambia, su intención es seguir con las movilizaciones en próximos días.

Fuentes municipales aseguran que "el Wenceslao necesita un cambio urgente de cubierta". "No puede seguir así", insiste. La Xunta, sin embargo, defiende que "las cuestiones de mantenimiento son competencia municipal".

El Concello opina que "la Xunta tiene que invertir ya en los colegios públicos de esta ciudad, sin escudarse en que el Ayuntamiento vaya haciendo reparaciones parciales". "El estado de los colegios, y también el de los institutos, requiere una inversión seria y requiere que la Xunta demuestre que tiene interés real por la educación pública", apunta.

El Gobierno gallego insiste en que está realizando actuaciones en centros de la ciudad, como la rehabilitación integral del Ánxel Casal en Monte Alto y del Rafael Dieste o el cambio de cubiertas del IES Ramón Menéndez Pidal, entre otras.