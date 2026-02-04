El Gobierno local de A Coruña aprueba la nueva ordenanza de terrazas, que regula las situadas en plazas de aparcamiento

La nueva ordenanza de terrazas del Concello de A Coruña da un paso más para su entrada en vigor con su aprobación este miércoles por la Junta de Gobierno Local, aunque aún debe ser aprobada inicialmente por el pleno para abrirse luego un periodo para la presentación de alegaciones, tras el que después será aprobada de forma definitiva.

La normativa introducirá la tramitación conjunta de las solicitudes de licencia de la terraza y de la autorización de la ocupación del dominio público, lo que repercutirá en una mayor agilidad administrativa, según el Concello. También se modificará la clasificación actual de los tipos de terrazas, en las que se distinguirá entre las situadas en zonas generales del municipio y las ubicadas en el ámbito de la normativa del casco histórico, dentro del cual también habrá disposiciones especiales para la plaza de María Pita, Ciudad Vieja, avenidas de la Marina y de Montoto, paseo de O Parrote y plaza de España.

En las terrazas de María Pita se establece un modelo especial que deben adoptar todos los locales de la plaza que consta de un toldo enrollable y que sigue el modelo aplicado en San Sebastián, por lo que su implantación supondrá la retirada de las terrazas acristaladas instaladas hace más de veinte años.

También se tendrá en cuenta si las terrazas se sitúan en zonas con normativa específica sobre el ruido, en las que existe un horario más reducido para las clasificadas como acústicamente saturadas, de protección acústica especial o de especial protección.

La ordenanza crea además la Mesa de Terrazas, integrada por personas designadas por los grupos políticos políticos municipales y cuyo fin será la correcta aplicación de esta normativa. Una de las novedades será la regulación de las terrazas instaladas en plazas de aparcamiento durante la pandemia, que hasta ahora carecían de una norma específica y que pasan a integrarse en las que poseen cerramiento estable.

La normativa regula con mayor detalle cómo deben instalarse las terrazas y cómo deben ocupar el suelo público de acuerdo con el lugar en el que se autoricen, para lo que se tendrá en cuenta de forma especial la accesibilidad de los peatones, ya que este aspecto ha generado numerosas protestas ciudadanas en el pasado. También se definen los criterios estéticos para los elementos de las terrazas con el fin de conseguir una mayor calidad visual y una armonización de las instalaciones.

La ordenanza obliga también a que los elementos de las terrazas sean retirados de la calle por los hosteleros al cierre de los establecimientos, que ocupen solo el espacio autorizado, que se conserven en buen estado, se minimicen las molestias por el ruido y se exponga en lugar visible la licencia y el plano que detalla la ocupación permitida, lo que podrá hacerse mediante un código QR.

El Concello pondrá en marcha además un plan anual de inspección de las terrazas y la retirada de las mismas en caso de incumplir la ordenanza, que podrá aplicar además multas a los titulares de los establecimientos.