Dos heridos en dos accidentes de tráfico esta mañana en A Coruña

Dos personas han resultado heridas hoy en A Coruña en dos accidentes de tráfico registrados en las primeras horas de este miércoles 4 de febrero, según informa la Policía Local.

El primero tuvo lugar alrededor de las 08.55 horas en los accesos al polígono de Pocomaco, en una rotonda bajo un viaducto de la tercera ronda, por un alcance entre dos vehículos con resultado de un conductor herido, según informa el 092. Al lugar del accidente acudió una ambulancia del 061.

Noticias relacionadas

El segundo accidente de esta mañana en A Coruña ocurría también minutos antes de las 09.00 horas en la plaza de Pontevedra, a la altura de la intersección con Juana de Vega, cuando un motorista procedente de la calle San Andrés que circulaba en sentido Juan Flórez sufrió una caída. Una ambulancia del 061 trasladó al herido en este accidente.