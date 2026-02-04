Hijos de Rivera reorganiza su futura sede en A Coruña: cambia el auditorio y el gimnasio por oficinas

El futuro centro corporativo de Hijos de Rivera en el polígono de Agrela, en la parcela del antiguo centro comercial Comcor situado frente a la fábrica y el museo, encara su recta final con cambios en su configuración interna. La Junta de Gobierno Local de A Coruña concederá este miércoles licencia a la modificación del proyecto de ejecución de la nueva sede de la compañía, sin fecha oficial de inauguración. Aunque la envolvente del edificio diseñado por el prestigioso arquitecto Manuel Gallego Jorreto y Pablo Gallego Picard, se mantendrá intacta, el interior ha sido reorganizado para adaptarse a las necesidades actuales de la firma.

El proyecto de ejecución modificado, presentado al Ayuntamiento 24 de febrero de 2025, supone la eliminación del auditorio ideado inicialmente. Su espacio será ocupado por una nueva unidad destinada a la dirección y gestión, denominada Espacio Corporativo. Según la documentación presentada, el área que iba a albergar las butacas dará paso ahora a 6 despachos individuales y 30 puestos de trabajo.

No obstante, el diseño original se preserva de forma parcial: se mantendrá la mitad del graderío propuesto originalmente. Este elemento funcionará como una prolongación del acceso principal hacia el jardín interior, sirviendo como zona de encuentro informal para charlas, conferencias o como antesala institucional, según consta en la documentación elevada a la Junta de Gobierno.

Reubicación de servicios y bienestar

La reestructuración también afecta a las zonas dedicadas a la salud y el descanso. El proyecto original contemplaba un gimnasio y un Espacio Bienestar que finalmente han sido anulados para crear el denominado Espacio de Oficinas Extra. Como consecuencia, la enfermería y la sala de lactancia, originalmente vinculadas al área deportiva, han sido reubicadas en otras zonas del inmueble.

El antiguo Espacio Familia cambia su denominación a Espacio Representativo. Tras la acomodación de los trabajadores en las nuevas áreas, esta zona pasará a ser un Espacio Multiusos versátil, capaz de funcionar como una extensión del comedor o para actos institucionales que conecten con la plaza interior y el nuevo espacio polivalente.

Plazos y urbanización exterior

Hijos de Rivera obtuvo la licencia original el 2 de mayo de 2021, con un presupuesto de ejecución material de 12.076.170 euros, que no se ve alterado por las modificaciones, y 24 meses de plazo de obra, con seis para iniciar la construcción. El Ayuntamiento le otorgó una prórroga de otros 24 meses en diciembre de 2024.

En cuanto al exterior, el proyecto mantiene su ambición urbanística. Se procederá a la prolongación de la calle José María Rivera Corral en su frente norte y a la creación de una gran zona arbolada en el frente sur. El entorno contará con un recorrido perimetral peatonal y rodado para garantizar la seguridad, además de un aparcamiento interior para vehículos y plazas de estacionamiento exterior que den cumplimiento a las exigencias del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Con esta reorganización, la dueña de Estrella Galicia busca un equilibrio entre la emblemática arquitectura de Gallego Jorreto y la funcionalidad operativa de una sede que será el corazón de su expansión global.