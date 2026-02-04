La IA, una herramienta al servicio de la paz en la Cumbre de Inteligencia Artificial en el ámbito militar de A Coruña

La Inteligencia Artificial es una tecnología que ha llegado para quedarse; y del uso que se haga de ella dependerá si para bien o para mal. El ámbito militar es uno de los sectores en los que esta herramienta puede ser clave; manejarla en base a unos principios éticos, todavía más. Es la reflexión que centra la III Cumbre internacional sobre IA responsable en el ámbito militar, (Reaim), que, tras estrenarse en La Haya y pasar por Seúl, celebra su tercera edición en A Coruña con la pretensión de convertir los consensos y principios trazados en las dos primeras ediciones en reglas y directrices tangibles, partiendo de un axioma: es una herramienta para la paz y no para la guerra; y debe servir para defendernos, no para atacar.

Es el consenso que autoridades militares y políticas, empresas y profesionales del ámbito tecnológico y académico compartieron en la primera jornada de la iniciativa, que se desarrolla este miércoles y jueves en Palexco, organizada por los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores. Además de conferencias y charlas en torno a la temática, los más de mil participantes, entre los que destacan 600 congresistas y 22 delegaciones ministeriales, pudieron acercarse a los stands en los que empresas, proyectos e iniciativas tecnológicas pudieron explicar diversidad de productos orientados a estas aplicaciones.

Foto de familia de las autoridades presentes en la apertura de la cumbre, con la ministra de defensa, Margarita Robles, en el centro / CASTELEIRO

Entre ellos estaba la startup XReality Factory (XRF), especializada en Inteligencia Artificial y Realidad Extendida. «Desarrollamos tecnologías para ayudar a la gente a que tome decisiones, tanto en el mundo militar como en el de las emergencias. Hemos desarrollado un sistema sencillo e intuitivo que muestra toda la información y recursos para la toma de decisiones», explica Gustavo Medina, representante de la startup. El papel de la IA, en este caso, se basa en interpretar y entender lo que ocurre con el fin de dotar a la persona de la información necesaria a la hora de tomar una decisión crítica en un contexto de emergencias.

La multinacional tecnológica francesa Atos, que en su ámbito internacional colabora con la OTAN en cuestiones relacionadascon sistemas de gestión de batalla ocomunicaciones, fue otra de las iniciativas que aprovechó el espacio para presentar sus proyectos, que en sus sedes españolas se centran en ciberseguridad e IA. Una vertiente en la que, a día de hoy, trabaja codo con codo con el Ministerio de Defensa «En IA trabajamos en la parte de consultoría. Hay un concepto que viene de un framework de la OTAN, que es Control Humano Significativo, es decir, que haya siempre un control humano en todo ciclo de vida, en toda la cadena de desarrollo de la IA. Hay que tener el control y saber cómo se ha entrenado el modelo, qué va a hacer, y que haya una trazabilidad», relata Jesús Alonso García.

Jesús Alonso García, de Atos / CASTELEIRO

En materia de equipos, destaca la taiwanesa Advantech, la mayor fabricante de informática embebida a nivel global, que ofrece soluciones de cómputo industrial basadas en equipos robustos y que se adaptan a cualquier entorno,algo indispensable en el ámbito militar. «Nuestro catálogo incluye desde módulos integrables en desarrollos de distintos fabricantes, como pueden ser Qualcomm, NXP, Intel o AMD, placas un poquito más grandes para otro tipo de desarrollo, o ya equipo terminado y rugerizado», explica Álvaro Martín, representante de la firma. «Nuestro foco está en maximizar el desarrollo de la IA dentro de Europa. No tenemos la capacidad de desarrollar la parte embebida, pero sí de software y capacidad de desarrollo mecánico en general», relata.

Alvaro Martín, Clemen Huang e Iván Ruiz, de Advantech / CASTELEIRO

La vanguardia tecnológica gallega estuvo presente también de la mano de Navantia, que acudió a la cumbre a presentar el Sistema de Servicios Integrados (SII), desarrollado por Navantia en colaboración con la Universidad de Vigo, en el contexto de la digitalización de las plataformas navales para proporcionar una infraestructura digital, segura e inteligente en el buque.

«Este sistema, combinado con el gemelo digital que va a ir a bordo de las fragatas F-110 permite tener una conciencia situacional de la operativa del buque a través de los sensores integrados en las luminarias clásicas del barco. Hemos sustituido las luminarias por estos nodos, que, con el resto, conforman una red tipo neuronal. Puede habilitar un montón de funcionalidades, entre ellas la IA», explica la directora de tecnología y transformación digital de Navantia, Ana Moya.

Ana Moya, de Navantia / CASTELEIRO

Autoridades

La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió desde Palexco un marco de defensa centrado en «valores éticos» y en la paz como motor y fin. «Queremos potenciar al máximo el papel de las Fuerzas Armadas , y entendemos que la Inteligencia Artificial es esencial y fundamental en cualquier escenario». Robles incidió en que en estos momentos «difíciles» es muy importante «el componente ético». «Nosotros creemos en la defensa, pero en la defensa de la paz y de los valores éticos», recalcó. Las jornadas contaron también con la presencia del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, o la alcaldesa, Inés Rey, entre otras autoridades.