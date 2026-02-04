Margarita Robles reivindica en A Coruña el uso de la IA para una defensa con "valores éticos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido un marco de defensa centrado en "valores éticos" y en la paz, con motivo de la inauguración de la tercera cumbre mundial sobre Inteligencia Artificial responsable en el ámbito militar (REAIM 2026), que se celebra desde hoy en A Coruña con la participación de más de 25 delegaciones internacionales y más de 600 congresistas durante tres días en la ciudad.

Ha sido en declaraciones a los periodistas antes de asistir a esta cumbre, en la que inicialmente estaba previsto que participase en la inauguración, junto a otras autoridades, tanto civiles como militares, lo que no fue posible debido a que su avión tuvo que aterrizar en Santiago de Compostela, no en A Coruña como estaba previsto, debido a las condiciones meteorológicas.

"Queremos potenciar al máximo el papel de las Fuerzas Armadas y entendemos que la Inteligencia Artificial es esencial y fundamental en cualquier escenario". Al hilo de ello, ha incidido en que en estos momentos "difíciles" es muy importante "el componente ético".

Sobre el mismo, ha insistido en que tiene que estar "en cada momento de las actuaciones que se hagan" y más en el actual contexto internacional por lo que "se está viviendo en Ucrania, donde se está masacrando a la población civil los últimos días en Kiev o en otros escenarios bélicos".

"Nosotros creemos en la defensa, pero en la defensa de la paz y de los valores éticos", ha recalcado antes de asistir a las jornadas que se celebran durante este miércoles y jueves.

Con presencia también del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, a la inauguración oficial han asistido el presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, quien ha subrayado que "cumbres como esta donde se habla de responsabilidad, de ética, en el uso de esta herramienta hablan muy bien de quienes la promueven" y la alcaldesa herculina, Inés Rey.

Esta última, con alusión a la importancia de A Coruña en el ámbito militar, ha hecho referencia a la defensa de una "gobernanza ética que sitúe a las personas en el centro y con defensa del derecho internacional". "En los terrenos de la antigua fábrica de armas está la Ciudad de las TIC", ha citado como ejemplo del "cambio" y un "potencial" que ha puesto al servicio de los participantes en la cumbre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el de Defensa, junto al Ayuntamiento de A Coruña, lideran la organización en España de esta cumbre, que reúne a representantes de gobiernos, industria, mundo académico y sociedad civil.

Con sesiones plenarias y mesas redondas, se estructura en aspectos como los fundamentos técnicos de la IA responsable en el ámbito militar; las aplicaciones reales o la gobernanza, con el debate de cuestiones como percepción pública y confianza social, operaciones cibernéticas y guerra electrónica o nuevas fronteras con la IA y su impacto estratégico.