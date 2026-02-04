El PP de A Coruña ve necesario eliminar la zona tensionada para aumentar viviendas en alquiler

El PP de A Coruña ha vuelto a manifestar su oposición a la declaración de zona tensionada, una medida que consideran que hay que eliminar para aumentar el parque de vivienda en alquiler. Lo explicó este miércoles Miguel Lorenzo en un encuentro con representantes del sector de la vivienda en el que también participaron el vicesecretario nacional del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo; la conselleira de Vivienda e Infraestructuras; María Martínez Allegue; y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado.

Lorenzo se ha comprometido a derogar la declaración de zona tensionada "en el minuto uno" si logra ser alcalde para así aumentar el parque de viviendas de alquiler. Ha señalado que es necesario poner en marcha otras medidas, como poner a disposición todo el suelo municipal posible para construir viviendas, agilizar las licencias municipales y que se pueda hacer un seguimiento online de su tramitación, ayudas para que la compra o el alquiler sea asequible, incrementar las subvenciones para rehabilitar y ejecutarlas o un plan municipal de incentivos para viviendas vacías.

“Hay otra forma de gobernar para ayudar a las personas a desarrollar sus proyectos vitales en una vivienda digna y asequible. Necesitamos hacer de A Coruña una ciudad en la que nuestros jóvenes se queden y debemos ser una ciudad en la que las familias trabajadoras puedan asumir una renta de una vivienda digna y asequible”, señaló Lorenzo.

Bravo, por su parte, ha anunciado que el objetivo del PP será construir 250.000 viviendas al año en España y ha criticado al Gobierno central por "incumplir su programa electoral contra la okupación y el bloqueo sistemático" a las propuestas de los populares. “Ahora en España solo se construyen unas 100.000 viviendas al año y nuestro plan tendrá el objetivo de crear 250.000”.

La conselleira de Vivenda recordó las casi tres mil viviendas que están en marcha en Galicia, para llegar a las 8.000 en este mandato y duplicar el parque público actual licitando en este 2026 la construcción de 2.700 viviendas por un importe cercano a los 500 millones de euros, así como la aprobación del Pacto de Vivenda 2026-2030. En A Coruña, puso el foco en Monte Mero, "que permitirá la creación de más de cuatro mil viviendas de las que el 80% serán protegidas".