Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
Usar compostero en el domicilio, solicitar la retirada de residuos voluminosos, así como llevar basura o restos de podas a puntos limpios da derecho a solicitar descuentos en el recibo
Los locales que separen bien la basura verán reducido un 20% su coeficiente de actividad
La Junta de Gobierno Local del Concello de A Coruña aprobó este miércoles la instrucción mediante la que se concederán beneficios fiscales a las personas y establecimientos que muestren “comportamientos responsables” en el reciclaje, ya que podrán ver reducida hasta en un 55% la parte variable de la tasa de recogida de basura.
El Concello señala en esta orden que en 2025 tramitó 1.220 expedientes sobre recogida de basura y tratamiento de residuos, por lo que define los criterios sobre el comportamiento responsable para aplicar los beneficios fiscales para que puedan aplicarse en el plazo establecido.
Para acceder a estos descuentos habrá que cumplir alguno de los supuestos fijados, entre los que figura la posesión de un compostero en el domicilio y la acreditación de su uso mediante una declaración responsable y fotografías que reflejen su nivel de llenado.
También se aplicará si en el año anterior se hicieron al menos dos entregas en los puntos limpios municipales o si se llamó una vez al 010 para la retirada de residuos voluminosos o restos de podas de domicilios particulares, para lo que se exigirá documentación como fotografías de la realización de estos depósitos y el registro de las peticiones por el teléfono de atención ciudadana. Para obtener el beneficio fiscal se exigirá que los residuos voluminosos tengan una determinada entidad, ya que no se podrán entregar solo unas pilas, mientras que para las podas se establece un mínimo de 960 litros, que corresponden a cuatro contenedores marrones.
Para los establecimientos que acrediten la separación adecuada de sus residuos se aplicará una reducción del 20% en el coeficiente de actividad de su recibo de recogida, aunque el Concello dará por supuesto que se cumple esa condición, salvo que el personal municipal demuestre lo contrario.
La nueva factura de la basura que se implanta este año tendrá tres conceptos, una parte fija y dos variables. De estas últimas, una se calculará en función del consumo de agua de la vivienda, que permite saber cuántas personas viven y su nivel de renta. La otra depende del barrio en el que está la vivienda y los medios que tienen que utilizar los operarios para recoger sus desperdicios. La variable del gasto hídrico oscila en 2026 desde los diez euros para un consumo de hasta seis metros cúbicos mensuales hasta los 55 euros para quienes superen los 70 metros cúbicos.
