Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero

El sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña ha dictado sentencia. En una jornada de votación marcada por la alta participación, los trabajadores han rechazado de forma mayoritaria el preacuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos UGT y CCOO. El resultado deja el conflicto en un punto crítico, ya que si no hay un nuevo movimiento antes del lunes 9 de febrero, la provincia se enfrentará a una huelga indefinida que paralizará el servicio de autobuses y el transporte escolar.

El escrutinio de las urnas situadas en las estaciones de A Coruña, Ferrol, Santiago y Carballo no dejó lugar a dudas. Un total de 831 trabajadores votaron en contra del documento, frente a los 336 que lo apoyaron, con 20 votos en blanco y otros 14 nulos. Con un 70% de la plantilla en contra, el rechazo es claro. Ernesto López, representante de la CIG (sindicato mayoritario que no firmó el preacuerdo), ha sido tajante: «Celebramos el resultado y el siguiente paso es pedir al Consello Galego de Relacións Laborais que restablezca la mesa para negociar sobre una base digna».

Dignificar a las acompañantes de transporte escolar

Para la CIG, el rechazo de las bases responde a carencias fundamentales en el texto propuesto. López señala como línea roja la situación de las acompañantes del transporte escolar, a quienes califica de vivir en una situación de «semiesclavitud». «No vamos a firmar un acuerdo que no regule su jornada de manera digna ni aceptaremos la supresión de la dieta de demanda horaria», advirtió el líder sindical. Estas dos condiciones se presentan como imprescindibles para evitar el paro.

La unidad sindical, además, atraviesa su peor momento. Mientras UGT ha emitido un comunicado reafirmando su respeto al «mandato democrático» y anunciando una fase de análisis interno, desde la CIG dan por rota la unidad de acción, aunque se muestran abiertos a retomarla. El sindicato mayoritario ha dado de plazo hasta el lunes para alcanzar un compromiso firme. De lo contrario, la huelga que estaba prevista inicialmente para el pasado día 2 se reactivará este lunes día 9 con carácter indefinido.

La patronal retira sus ofertas tras el "no"

Por su parte, las organizaciones empresariales han reaccionado con dureza al resultado. A través de un comunicado, la patronal ha advertido que el rechazo de los trabajadores deja sin efecto todos los acuerdos alcanzados hasta la fecha. Los empresarios lamentan que no se valoren las mejoras propuestas, que incluían incrementos salariales del 3,4% para 2025 y 2026, una jornada máxima de 1.800 horas y pluses de absentismo de hasta 1.000 euros anuales.

La patronal apela ahora a la «responsabilidad», recordando que el transporte es un sector estratégico del que dependen miles de ciudadanos para acceder a centros educativos, sanitarios y puestos de trabajo. Con las posturas más alejadas que nunca y el lunes como fecha límite, el conflicto del transporte en A Coruña entra en su semana más decisiva.