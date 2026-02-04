Marineda City acoge el real game "más extremo": toda una madrugada sobreviviendo a los zombies

Guerra mundial Z, Zombieland, El regreso de los muertos vivientes... La historia del cine esta llena de situaciones distópicas en las que la humanidad trata de sobrevivir a un ataque zombi.

Este sábado 7 de febrero, los coruñeses podrán experimentarlas en carne propia en Marineda City como parte del Survival Zombie de World Real Games. El evento, un juego de simulación ambientado en un futuro posapocalíptico, reunirá hasta a 500 personas en el interior del centro comercial desde la medianoche hasta la madrugada para tratar de sobrevivir a la furia de los muertos vivientes.

"Imagina un scape room gigante donde tienes que correr para salvar la vida y ni te acercarás a lo que supone una experiencia Survival", dice la empresa organizadora, que asegura que "detrás de cualquier esquina puede haber lo inesperado: una horda de zombis dispuesta a perseguirte".

Y es que la experiencia estará ambientada en la saga 28 días después, una franquicia de películas de terror en las que un virus provoca el colapso de la humanidad. Con motivo de la proyección del último filme, -28 años después: el templo de los huesos-, se ha diseñado esta experiencia inmersiva, que se puede disfrutar individualmente o junto a la proyección.

La entrada para ver la película -que empezará a las 22.00 horas-, y vivir el real game posterior tiene un precio de 39,90 euros por persona. Los tiques están disponibles en la página web dedicada a la actividad, donde también se pueden conseguir pases únicamente para la simulación zombi, con precios que van desde los 24,90 euros de los zombis hasta los 39,90 euros de los supervivientes o los 59,90 de los supervivientes en 'modo extremo'.

Los menores de 12 años también pueden sumarse, con un precio por entrada de 19,90 euros. En total, quienes participen podrán vivir "6 horas de adrenalina y diversión", u ocho si se añaden las 2 horas de disfrute cinematográfico en las salas de Marineda City.

"Solo tienes que correr más que ellos"

World Real Games es una empresa de eventos que lleva organizando sus Survival Zombie desde 2013. Aunque cada evento puede tener sus propias normas, lo habitual es que los supervivientes tengan que huir de los infectados, tratando de evitar que estos les toquen.

Si les alcanzan, los participantes pueden acudir al puesto de maquillaje para seguir jugando como muertos vivientes o conseguir una vacuna y tener una nueva oportunidad para salvar la vida. Los humanos que no están infectados suelen llevar una prenda de color, que deben entregar cuando les atrapan.

Desde la organización, recomiendan a quienes se apunten que hagan el check-in con al menos dos horas de antelación, con el fin de "evitar colas, aglomeraciones y retrasos" en el Marineda. Con motivo del evento, el centro comercial también ha organizado un sorteo de 10 entradas dobles en sus redes sociales, cuyo ganador anunciará este jueves 5 de febrero a las 9.00 horas.