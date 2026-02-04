El tiempo en A Coruña: la Aemet activa alertas por olas, viento, tormentas y granizo al llegar la borrasca 'Leonardo'

La borrasca Leonardo vuelve a activar hoy varias alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en A Coruña. Su impacto en otras zonas de la península Ibérica, con un aviso especial de la Aemet por "lluvias intensas y especialmente persistentes en el sur y oeste peninsular", ya se ha notado en las últimas horas. En Galicia los efectos de este nuevo temporal que entra desde el Atlántico se esperan a lo largo de la jornada de este miércoles 4 de febrero. A continuación detallamos las alertas meteorológicas activas hoy en A Coruña.

La Aemet ha establecido aviso naranja en el litoral coruñés por la previsión de olas de hasta 7 metros y rachas de viento que pueden superar los 70 km/h. Eso en cuanto a la situación en el mar. En tierra hay alerta amarilla por tormentas y posibilidad de granizo. Explica la Aemet en su web que la inestabilidad atmosférica que ha marcado la recta final de enero y el arranque de febrero se intensificará hoy por la influencia de la "extensa borrasca Leonardo", que se mantendrá estacionaria al noroeste de la Península Ibérica hasta el fin de semana.

"La circulación atlántica inducida por Leonardo arrastrará una masa de aire de origen tropical que se caracterizará por un contenido en agua precipitable muy alto, especialmente anómalo para la época del año". La mayor incidencia se espera en el tercio sur peninsular pero en Galicia también se han activado avisos para prevenir los efectos de esta nueva borrasca de alto impacto que toma el relevo de las anteriores, y ya van unas cuantas desde que empezó el invierno: Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin.

Ahora Leonardo suma nuevas alertas a una Galicia que apenas se ha librado de los avisos meteorológicos desde que arrancó 2026. Sale casi a alerta por día.

Sin cambios a la vista

A la vista de las previsiones de la Aemet y Meteogalicia para los próximos días parece que por ahora la situación atmosférica no va a cambiar. "Las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves 5, cuando la Península continuará bajos los efectos de un flujo húmedo del oeste a suroeste y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo", avisa la Aemet. Además, con el avance a lo largo de este día de "un frente frío y la posterior entrada de una masa fría posfrontal", los chubascos podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta en puntos del tercio oeste peninsular, especialmente en Galicia, según anticipa la Aemet. No obstante se espera que el fenómeno más significativo de este día sea el viento, con rachas muy fuertes. En A Coruña seguirá activa la alerta naranja tanto el jueves día 5 como el viernes día 6.

Precisamente para ese día, para el viernes 6, la Aemet espera que Leonardo "comience a rellenarse progresivamente al noroeste peninsular", con una menor incidencia aunque todavía con precipitaciones en el seno de la masa fría posfrontal que afectarían principalmente a la vertiente atlántica. Y a partir del sábado día 7, la Aemet adelanta que "dentro del contexto de moderada incertidumbre, la llegada de una nueva borrasca atlántica podría dar lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento", así que por ahora los pronósticos de cara al fin de semana traen más de lo mismo: lluvia e inestabilidad atmosférica que invitan a seguir pendientes de la actualización de los pronósticos meteorológicos para ver cómo se concretan las alertas y cuándo habrá una tregua en forma de anticiclón. Más información.