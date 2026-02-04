La Tita Rivera O Portiño combate el frío con cocido de temporada
El local reabre sus puertas con un espacio renovado para convertirse en el refugio de este invierno
La Tita Rivera O Portiño renueva su espacio interior para convertirse en refugio este invierno frente a los temporales, el frío y las inclemencias meteorológicas. El local reabre sus puertas para presentar las II Jornadas de Cocido, disponibles todos los fines de semana de febrero entre la nueva oferta gastronómica. Se incorporan a la carta sabores que reconfortan en estas fechas como el lacón a la gallega, el bocatita de calamares fresh y nuevas propuestas en la oferta de parrilla que amplían la variedad y apuestan por el producto de proximidad.
Martes de Carnaval: limpieza de playa y sesión vermú con Rapariga DJ
O Portiño celebrará el martes de Carnaval con una limpieza de playa organizada por la Tita Rivera y We Sustainability. Tras la actividad, Rapariga DJ podrán ritmo y ambiente en una sesión vermú frente al Atlántico. El cocido de temporada también estará disponible para quienes quieran completar un plan gastronómico y sostenible.
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
- La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español
- En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
- Los callos más espectaculares de Galicia están en el Ensanche: 'Nunca pensé que me harían famoso
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90