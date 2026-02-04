La Tita Rivera O Portiño combate el frío con cocido de temporada

La Tita Rivera O Portiño renueva su espacio interior para convertirse en refugio este invierno frente a los temporales, el frío y las inclemencias meteorológicas. El local reabre sus puertas para presentar las II Jornadas de Cocido, disponibles todos los fines de semana de febrero entre la nueva oferta gastronómica. Se incorporan a la carta sabores que reconfortan en estas fechas como el lacón a la gallega, el bocatita de calamares fresh y nuevas propuestas en la oferta de parrilla que amplían la variedad y apuestan por el producto de proximidad.

Martes de Carnaval: limpieza de playa y sesión vermú con Rapariga DJ

O Portiño celebrará el martes de Carnaval con una limpieza de playa organizada por la Tita Rivera y We Sustainability. Tras la actividad, Rapariga DJ podrán ritmo y ambiente en una sesión vermú frente al Atlántico. El cocido de temporada también estará disponible para quienes quieran completar un plan gastronómico y sostenible.