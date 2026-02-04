Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un turismo y una motocicleta colisionan en avenida de Gran Canaria con Ronda de Outeiro

El accidente obligó a cortar dos carriles de circulación y las retenciones llegaron hasta la glorieta del Pavo Real

Vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Vehículo de la Policía Local de A Coruña. / LOC

RAC

Un turismo y una motocicleta se han visto implicados en un accidente registrado sobre las 19.45 horas de este miércoles entre la ronda de Outeiro y la avenida de Gran Canaria. El choque obligó a cerrar al tráfico dos de los tres carriles de la vía, lo que provocó que las colas de vehículos llegasen hasta la glorieta del Pavo Real, según informan desde la sala de pantallas de la Policía Local. Varias patrullas se trasladaron a la zona para regular el tráfico en la zona.

El motorista tuvo que ser trasladado al Hospital de A Coruña por una ambulancia del 061, aunque se desconoce el alcance de sus lesiones.

TEMAS

