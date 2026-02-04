Un turismo y una motocicleta colisionan en avenida de Gran Canaria con Ronda de Outeiro
El accidente obligó a cortar dos carriles de circulación y las retenciones llegaron hasta la glorieta del Pavo Real
Un turismo y una motocicleta se han visto implicados en un accidente registrado sobre las 19.45 horas de este miércoles entre la ronda de Outeiro y la avenida de Gran Canaria. El choque obligó a cerrar al tráfico dos de los tres carriles de la vía, lo que provocó que las colas de vehículos llegasen hasta la glorieta del Pavo Real, según informan desde la sala de pantallas de la Policía Local. Varias patrullas se trasladaron a la zona para regular el tráfico en la zona.
El motorista tuvo que ser trasladado al Hospital de A Coruña por una ambulancia del 061, aunque se desconoce el alcance de sus lesiones.
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
- La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español
- El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
- En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
- Los callos más espectaculares de Galicia están en el Ensanche: 'Nunca pensé que me harían famoso