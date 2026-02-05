¿Cómo afecta la borrasca 'Leonardo' a Galicia? Así se notará en A Coruña, según la Aemet

La borrasca Leonardo ha tenido hasta ahora un impacto residual en A Coruña, aunque sí ha dado algunas muestras de su potencial en otras zonas de Galicia. Es en Andalucía y en Portugal donde en las últimas horas ha deplegado su arsenal de fenómenos adversos --con registros de récord histórico de lluvias en localidades del sur de la Península Ibérica y alertas de máximo nivel por un aviso especial de intensas precipitaciones en un terreno ya muy empapado por las anteriores borrascas y con ríos desbordados o al máximo de su capacidad-- pero en las cuatro provincias gallegas persisten también las alertas tanto en el litoral por fuerte viento y oleaje como tierra adentro por acumulación de lluvia.

Todo el territorio gallego está hoy teñido de amarillo o naranja en el mapa de alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En A Coruña sigue vigente desde ayer el aviso naranja por olas de hasta 7 metros y rachas de viento que pueden superar los 70 o incluso los 80 km/h. Meteogalicia prevé además precipitaciones que pueden ser en forma de granizo durante la mañana de este jueves.

Cargando previsión del tiempo...

La alerta costera se extiende a todo el litoral atlántico y cantábrico de Galicia. Además, en tierra, todas las comarcas de las provincias del norte, A Coruña y Lugo, están en aviso amarillo por viento, mientras que en las provincias de la mitad sur, Pontevedra y Ourense, los avisos son por acumulación de lluvias. La Aemet prevé que en el interior de Pontevedra puedan llegar a registrar entre 100 y 120 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Con los ríos ya muy crecidos tras el paso de sucesivas borrascas en las últimas semanas, la vigilancia de los cauces sigue activa después de que en las últimas horas se hayan registrado inundaciones por desbordamientos como los ocurridos en los cauces del Mendo y el Mandeo a su paso por Betanzos.

Los ríos Mandeo y Mendo sufren desbordamientos en Betanzos tras las lluvias de las últimas semanas / Concello de Betanzos

Y más allá de las alertas, los pronósticos de Aemet y Meteogalicia avanan que hoy será un día marcado por la inestabilidad atmosférica debido a la influencia de la borrasca Leonardo, que --según avanzaba la Aemet en un aviso especial lanzado antes de llegar este frente especialmente activo-- se mantendrá estacionaria al noroeste de la Península Ibérica hasta el fin de semana.

"Las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves 5, cuando la Península continuará bajos los efectos de un flujo húmedo del oeste a suroeste y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo", avisa la Aemet. Además, con el avance a lo largo de este día de "un frente frío y la posterior entrada de una masa fría posfrontal", los chubascos podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta en puntos del tercio oeste peninsular, especialmente en Galicia, según anticipa la Aemet. No obstante se espera que el fenómeno más significativo de este día sea el viento, con rachas muy fuertes.

Siguen las alertas en el litoral

Mañana viernes, día 6, se mantendrán las mismas alertas de nivel naranja en toda la costa de Galicia. En tierra ya desaparecen los avisos salvo las alertas amarillas en el interior de Pontevedra, noroeste y sur de Ourense y la comarca ourensana del Miño por lluvia.

Leonardo se suma al listado de borrascas de alto impacto que han afectado a Galicia en las últimas semanas, y ya van unas cuantas desde que empezó el invierno: Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin. Con esta sucesión de frentes atlánticos, Galicia apenas se ha librado de los avisos meteorológicos desde que arrancó 2026. Sale casi a alerta por día.

¿Qué tiempo hará el fin de semana?

Y parece que de momento esta situación de fuerte inestabilidad atmosférica va a continuar. A partir del sábado día 7, la Aemet adelanta que "dentro del contexto de moderada incertidumbre, la llegada de una nueva borrasca atlántica podría dar lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento", así que por ahora los pronósticos de cara al fin de semana traen más de lo mismo: lluvia y tiempo desapacible que invita a seguir pendientes de la actualización de los pronósticos meteorológicos para ver cómo se concretan las alertas y cuándo habrá una tregua en forma de anticiclón. Más información.