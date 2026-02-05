Agencias de viajes de A Coruña, ante el eco de la política migratoria de Trump

2026 arrancó en Estado Unidos con una oleada de protestas civiles, provocadas por los asesinatos en Minneapolis de Renee Good (7 de enero) y Alex Pretti (24 de enero) a manos de agentes del ICE, una de las agencias más polémicas de Estados Unidos, cuya labor es velar por el cumplimiento de las leyes en materia de inmigración y aduanas. Este alto grado de inestabilidad social ha impactado en el negocio turístico de A Coruña de manera desigual.

En Zafiro Tours explican que, en su caso, «Estados Unidos fue el destino más vendido en 2025, con diferencia». El motivo, reflexionan, probablemente haya sido el haber publicado de forma constante en sus redes sociales los últimos viajes a diversas ciudades estadounidenses. «Fui allí cuatro veces el año pasado, y lo promocioné mucho», comenta Adolfo Rodríguez, trabajador de la agencia. «No es que hayamos notado una subida general de todos los destinos que ofrecemos, sino de este en específico», puntualiza.

En el extremo contrario se encuentra Viajes T4, cuyo volumen de ventas a este país se ha visto significativamente mermado. «Disminuyó muchísimo. Ahora estamos facturando un 20% de lo que facturábamos antes con estos mismos destinos», comentan. Este bajón, lejos de ser progresivo, encuentra su origen a finales del año pasado. Hasta diciembre de 2025, la clientela que entraba en su negocio queriendo viajar a Estados Unidos se había ido manteniendo más o menos estable, pero fue entonces cuando decayó de manera drástica.

En lo que llevamos de año, la situación no ha mejorado.«Las ciudades más populares siempre han sido, en nuestro caso, Miami y Los Ángeles. Pero incluso esas han decaído», declaran. Por el momento, no esperan que su popularidad se recupere pronto, aunque siguen ofreciendo otras posibilidades.

Sin embargo, desde Atlantis Travel aportan una posible explicación a por qué gran parte de las agencias no han notado excesivamente las consecuencias de la agitación social estadounidense. Explican que los destinos más demandados son, una vez más, Nueva York, Florida o la Costa Oeste, lejos del foco original de conflicto, por lo que no han experimentado una variación reseñable en sus ventas. «Las protestas están ocurriendo más por la zona de Minneapolis, que nunca fue especialmente solicitado», dicen. n