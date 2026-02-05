La alcaldesa alerta a la Xunta del estado de los centros educativos de A Coruña: "La situación es preocupante"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha remitido una carta oficial al Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, denunciando la "situación preocupante" de los 28 centros públicos de la ciudad. Un problema que se ha agravado con los desperfectos en el Wenceslao Fernández Flórez, con las familias en pie de lucha. La regidora subraya que edificios con 25 años de antigüedad no pueden sostenerse únicamente con parches: "Es totalmente inviable que, mediante la realización de labores de mantenimiento, se puedan atender las necesidades que tienen en la actualidad", sentencia Rey, quien reclama a la Xunta un Plan Integral de Rehabilitación urgente para garantizar espacios dignos a los escolares coruñeses.

En su misiva, la alcaldesa defiende que el Concello ha cumplido con creces sus competencias limitadas, duplicando en 2025 la inversión en conservación y asumiendo gastos de electricidad, agua y jardinería. Sin embargo, recalca que el mal estado de cubiertas y fachadas provoca filtraciones y humedades con las que la comunidad educativa convive a diario. Según Rey, estas reformas estructurales son responsabilidad exclusiva de la administración autonómica, ya que el mantenimiento municipal no puede sustituir la necesidad de una rehabilitación profunda y largamente postergada.

Preguntada por este asunto hace unos días, desde la Consellería de Educación señalaban que "las labores de mantenimiento en los colegios son de competencia municipal", y que las necesidades de los centros "se van atendiendo progresivamente".

Los padres piden una reunión con la Xunta

Las familias del CEIP Wenceslao Fernández Flórez visitaron el centro en la tarde del miércoles. Entre las incidencias detectadas destacan dos roturas de tuberías, una en el aula de religión, cuya imagen con cubos ya se hizo pública, y otra en un baño del edificio de Educación Infantil. Estos problemas son de competencia municipal y fueron supervisados el lunes por técnicos municipales, y el colegio queda ahora a la espera de su reparación.

Desde el colectivo de padres y madres insisten en diferenciar estas "incidencias menores", de competencia municipal, de los problemas de mayor calado que dependen de la Xunta: "el agua se filtra al salón de actos y cae en forma de goteo en cubos. Además, hay una grieta en la fachada del edificio de Educación Infantil que filtra agua al interior y que, cuando llueve fuerte, termina goteando hasta una de las rampas de acceso a las aulas".

Las familias denuncian que "no nos consta que estos problemas estén identificados por ninguna persona relacionada con la Xunta de Galicia", y están a la espera de reunirse con el concejal de Educación del Concello, para que les ayude a mediar con la administración autonómica.