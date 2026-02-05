El bufón más incómodo en el Fórum de A Coruña

Germán Gundín regresa a casa con nervios y «una ilusión tremenda». El actor y creador coruñés presenta en el Fórum Metropolitano este viernes a las 20.30 Tres pasos para el éxito, un espectáculo unipersonal que mezcla bufón contemporáneo, teatro físico y una mirada crítica hacia la sociedad actual. Será la primera vez que actúe en A Coruña con una obra propia, después de años de trabajo con otras compañías y de una larga trayectoria también como iluminador y formador. Las entradas siguen a la venta por 9,80 euros.

La función llega tras una cadena de casualidades. Gundín ya tenía cerrada una actuación en Vigo y decidió, junto a su socio Sergio de Medina, intentar que el viaje incluyera alguna fecha más en Galicia. La oportunidad apareció en el Fórum. «La ciudad que me vio nacer y la que me vio graduarme como teatrero», resume. Esa cercanía también añade presión: «Entre el público sé que habrá amistades, familia y antiguos compañeros. Tengo ganas, aunque el papel de bufón puede ser algo incómodo».

Formado en A Coruña en el ámbito audiovisual, el descubrimiento del clown y del teatro físico marcó un punto de inflexión, sobre todo tras conocer el trabajo de figuras como Leo Bassi, a quien define como «un cirujano de las emociones», o Django Edwards. Más tarde amplió estudios en la escuela Nouveau Colombier de Madrid gracias a una beca de la Diputación, donde profundizó en técnicas de comedia del arte y bufón, lenguajes que hoy sostienen su propuesta escénica.

«Es una reflexión sobre la vida acelerada, la obsesión por el siguiente objetivo»

La semilla de Tres pasos para el éxito nació en 2015, durante un ejercicio de bufón. Tras trabajar con cuerpos deformados, el paso a un personaje «normal, trajeado y erguido», activó en él una energía vertiginosa. «De ahí surgió una reflexión sobre la vida acelerada, la obsesión por el siguiente objetivo y la incapacidad para habitar el presente. Nunca estás donde tienes que estar, estás siempre proyectándote en el siguiente sitio», explica. Ese primer número, Todos queremos más, acabó por convertirse en el cierre del espectáculo.

Noticias relacionadas

A través del humor ácido y la exageración, el bufón «pone una lupa de aumento a los males de los hombres» que detecta en la sociedad. El actor habla de «pactos tácitos entre hombres», de la «normalización de ciertas violencias» y de comportamientos que se aceptan como desahogo. El escenario se convierte en «un espejo deformado que permite reír, pero también reconocer dinámicas sociales que suelen pasar desapercibidas», según explica el nuevo actor. Aunque el personaje conduce la función, Gundín reserva un momento para hablar sin máscara, en donde aborda la dificultad para pedir ayuda en una cultura que empuja a «morder la lengua, aguantar y tirar». Al terminar el espectáculo, no busca solo aplausos. «Prefiero oír risas, comentarios y conversaciones con los amigos que continúen fuera del teatro», razona Gundín. «Ir al bar de enfrente y hablar un rato con tus amigos de lo que se acaba de ver sería lo ideal», resume.