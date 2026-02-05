El Concello de A Coruña intentará que Serviplus permita ceder el contrato de actividades de ocio a otra empresa

La solución al problema de la plantilla de Serviplus, la empresa que presta el servicio de actividades de ocio en el Fórum Metropolitano y el Ágora, pasa para el Concello de A Coruña porque admita pagar las deudas salariales de forma directa por las arcas municipales y porque autorice que se transmita la concesión a otra compañía. Así se lo expuso el Gobierno local en la tarde de este jueves a los empleados en una reunión en la que se les informó de que se están reteniendo los pagos a Serviplus para garantizar que esas cantidades se destinen a las nóminas.

El Gobierno local explica que es posible abonar directamente los pagos adeudados a la plantilla, pero esa fórmula debe ser autorizada por la empresa concesionaria. En caso de que no dé su consentimiento, el Concello debería acudir a los juzgados y se retrasaría el abono de las nóminas adeudadas.

La misma situación se produce con la prestación del servicio, ya que si Serviplus acepta dejar esta labor en manos de otra empresa, el Concello asegura poder empezar las actividades "en cuestión de días", puesto que dice contar con varias compañías interesadas en hacerse cargo de ellas. Más de 3.500 personas participan en estas iniciativas, cuya programación de este año debía haber comenzado el pasado lunes.

El Gobierno local señala que utiliza "todos los instrumentos jurídicos" posibles para saldar las deudas de los trabajadores, pero que debe atenerse a las vías legales para hacerlo, a lo que añade que comprende el problema de los afectados, a quienes expresa su "comprensión, apoyo y dedicación".