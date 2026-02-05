Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condenado a cuatro años y dos meses de cárcel el conductor que causó la muerte de un matrimonio la Nochebuena de 2020 en Agrela

Colisionó contra el coche de la pareja en el cruce de la avenida de Fisterra con la calle Gutenberg

El condenado jurante el juicio en A Coruña por el accidente mortal de un matrimonio en Agrela el día de Nochebuena de 2020.

RAC

La Audiencia Provincial de A Coruña condena a cuatro años y dos meses de cárcel al conductor que colisionó el día de nochebuena del 2020 contra un vehículo en el que viajaba un matrimonio, que falleció. El tribunal lo considera autor de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y de un delito de lesiones por imprudencia grave, así como de delitos contra la seguridad vial, por los que también le impone la privación del derecho a conducir durante seis años y dos meses.  

La sala explica que el acusado, al conducir a una velocidad superior a 120 km/h en una vía urbana con límite de 50 km/h, impactó contra otro coche, lo que provocó la muerte de dos personas y le causó lesiones a otra. El tribunal considera que la conducta del sospechoso, que no realizó maniobra de frenado al aproximarse al cruce, constituyó una imprudencia grave, dado el riesgo evidente que su velocidad inadecuada generaba.

“El riesgo de que pudiera producirse un siniestro con graves consecuencias - como así sucedió- era elevado y evidente, sin que el acusado realizara maniobra alguna para aminorarlo, pues no hizo uso del sistema de frenado al ver al vehículo interponerse en su trayectoria”, destacan los magistrados, quienes concluyen que incurrió “en una absoluta falta de previsión y cuidado, en una intolerable infracción del deber de cuidado con desprecio a las normas más elementales de cautela, originando un riesgo físico que produce el resultado dañoso, lo que constituye una imprudencia grave, causa determinante del fatal resultado producido”. La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Homenaje en Agrela en recuerdo al matrimonio fallecido

Una placa en el cruce de la avenida de Fisterra con la calle Gutenberg recuerda desde el pasado mes de diciembre a José Antonio López y Pilar Castro, el matrimonio fallecido en la nochebuena de 2020 a causa del choque de su vehículo con otro que circulaba por la zona. La alcaldesa, Inés Rey, presidió el acto de inauguración ante la presencia de los dos hijos de las víctimas, Alberto y José Antonio, así como de su nieto, Marcos. Todos los presentes rindieron homenaje a la pareja fallecida con flores y un minuto de silencio en su memoria.

Una placa en Agrela rinde homenaje al matrimonio muerto en un accidente en la nochebuena de 2020

El cruce donde se produjo el siniestro era un cambio de sentido en la avenida de Fisterra que fue sustituido por una rotonda el pasado mes de octubre para obligar a los vehículos a reducir la velocidad en la convergencia con la calle Gutenberg.

