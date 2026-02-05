Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La hostelería ante la nueva ordenanza de terrazasSin trenes A Coruña-Vigo: "Me tengo que bajar en Santiago"Roto el preacuerdo de la huelga de busesEl puesto más insólito del mercado de Monte AltoAgencias de viajes de A Coruña ante la política migratoria de TrumpArrancan las jornadas gastronómicas 'Lacónicas'
instagramlinkedin

Controladores de Alvedro trasladan al Concello sus preocupaciones

Torre control del aeropuerto de Alvedro.

Torre control del aeropuerto de Alvedro. / Víctor Echave

RAC

Representantes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos se reunieron este jueves con el concejal Gonzalo Castro para trasladar sus preocupaciones en materia de condiciones laborales y de seguridad aérea en la terminal de Alvedro. El gremio acusa a la empresa gestora, Saerco, de «mala gestión de recursos humanos», con reducción de plantillas en torres de control «del 30%» respecto al contrato anterior o aplicación «en el límite» de la normativa sobre tiempos de trabajo, lo que obliga a los trabajadores a desempeñar «funciones críticas» en condiciones de «fatiga acumulada», entre otras deficiencias.

Tal y como detalla el sindicato, la reunión fue fluida y el Concello se mostró «receptivo» a estudiar la documentación e inquirir a Aena sobre estas circunstancias, y también «preocupado» por las condiciones de funcionamiento de la terminal coruñesa. «De 10 u 11 trabajadores que había cuando la gestión era pública se pasó a 7. La falta de personal se agravará estos días por una baja, y el problema crecerá cuando cierre un mes Santiago», detalla el sindicato, que la semana que viene se sentará con la Xunta para tratar la misma cuestión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents