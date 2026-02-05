Controladores de Alvedro trasladan al Concello sus preocupaciones
Representantes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos se reunieron este jueves con el concejal Gonzalo Castro para trasladar sus preocupaciones en materia de condiciones laborales y de seguridad aérea en la terminal de Alvedro. El gremio acusa a la empresa gestora, Saerco, de «mala gestión de recursos humanos», con reducción de plantillas en torres de control «del 30%» respecto al contrato anterior o aplicación «en el límite» de la normativa sobre tiempos de trabajo, lo que obliga a los trabajadores a desempeñar «funciones críticas» en condiciones de «fatiga acumulada», entre otras deficiencias.
Tal y como detalla el sindicato, la reunión fue fluida y el Concello se mostró «receptivo» a estudiar la documentación e inquirir a Aena sobre estas circunstancias, y también «preocupado» por las condiciones de funcionamiento de la terminal coruñesa. «De 10 u 11 trabajadores que había cuando la gestión era pública se pasó a 7. La falta de personal se agravará estos días por una baja, y el problema crecerá cuando cierre un mes Santiago», detalla el sindicato, que la semana que viene se sentará con la Xunta para tratar la misma cuestión.
