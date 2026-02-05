Cuadros que dan vida a los edificios de A Coruña

La Sede de Afundación en A Coruña inauguró en la tarde del jueves la exposición A Coruña, arte y texturas, del pintor Raúl Velloso (Cangas do Morrazo, 1965), que podrá visitarse hasta el 21 de marzo. El artista definió el trabajo realizado durante el último año como «una experiencia de creatividad y disfrute» al interpretar la arquitectura coruñesa. En el acto de apertura participaron también el director gerente de Afundación, Pedro Otero; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el conselleiro de Cultura, Xosé López Campos; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el director general de Cultura, Anxo Lorenzo y la coordinadora del Área de Cultura de Afundación, Marité Cores.

Las autoridades, en la inauguración de la exposición. / CARLOS PARDELLAS

La muestra, organizada con la colaboración de la Xunta de Galicia, reúne 29 obras, de las que 25 fueron creadas específicamente para esta cita. Velloso, conocido como «el pintor de los edificios vivientes», propone una visión personal del paisaje urbano mediante un estilo curvilíneo y una composición que combina elementos de distintas épocas y latitudes. En el recorrido aparecen edificios emblemáticos de la ciudad, iglesias y zonas reconocibles, además de tres interpretaciones de la Torre de Hércules, que funcionan como eje simbólico del conjunto.

Un pintor con una dilatada carrera

Aunque expone por primera vez en A Coruña, Velloso mantiene una trayectoria consolidada. Empezó a pintar cerca de los 30 años, en Barcelona, y tras sus primeras exhibiciones a mediados de los noventa su obra se mostró en salas de Cataluña, Mallorca y Galicia, antes de llegar a Suiza, Portugal y París. En 2004 realizó su primera gran exposición en Galicia en la actual sede de Afundación en Vigo, y tres de sus piezas forman parte de la Colección de Arte Afundación. Su trabajo se vincula a influencias como el postcubismo, el dadá y Fernand Léger, con superficies compartimentadas, contrastes de color y una ejecución que recuerda al bordado o tapiz.

El artista reforzará el contacto con el público mediante visitas guiadas semanales: serán los miércoles a las 19.00 horas, desde el 11 de febrero hasta el 18 de marzo, gratuitas y con reserva previa.

La exposición se integra, además, en el programa solidario Cultura por alimentos. Los visitantes podrán dejar productos no perecederos